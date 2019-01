NOI PROIECTE LA TEATRUL GUGUŢĂ. Spectacolele pentru adulţi adună zeci de spectatori

foto: publika.md

Spectacolele pentru adulţi continuă la Teatrul Guguţă din Capitală. La cea de-a doua piesă, "Omul Pernă" de Martin McDonagh, s-au adunat zeci de spectatori. Aceasta a fost pusă în scenă de un grup de tineri actori, absolvenţi ai Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, în cadrul proiectului "Night Guguţă".



"Domnule Katurian de ce credeţi că aţi fost adus aici. Nu ştiu, nu am nici o idee. Băi, de ce nu ne apucăm să-l torturăm odată".



"Omul Perna" de Martin McDonagh este o dramă întunecată care are loc într-un stat totalitar al cărui nume nu este specificat. Spectacolul vorbește despre ancheta unui caz surprinzător de crimă ȋn care sunt implicați doi frați: Katurian, un scriitor de povești în care copiii sunt victime, și Michal, cel care înţelege poveștile fratelui său dintr-o altă perspectivă.



"Povestea era scrisă de fratele său şi era scrisă în sânge".



Zeci de spectatori intrigaţi au venit la acest spectacol.



" Un teatru nou, convenţional, o manieră de joc la fel inedită, originală. Îmi aminteşte de timpuri staliniste sau fasciste ".



" Nu este prima dată când îi vedem în scenă. I-am văzut la examenul lor de absolvire a masterului".



"Ce va intrigat? Şi subiectul şi cum se joacă. Eu cred în aceea ce văd".



Actorii spun că pregătirile au durat mai bine de trei luni.



"A fost dificil pentru că e spectacolul nostru jucat individual. Nu ne-a ajutat nici un regizor, nici un pedagog. Este un spectacol, un text contemporan, un text foarte fain. În primul rând este despre creaţia şi nevoia artistului de a se afirma, vulnerabilitatea noastră ca oameni sau mai ales când există subiectul copilăriei", a spus Cătălin Lungu, actor.



"Această piesă a fost montată când eram la Academie şi cu cât e mai complicat când deja ai un rol pe care deja îl cunoşti deja după absolvire, trebuie să fii cumva mai profesionist", a zis Lilia Chiperi, actriţă.



Următoarea piesă va fi montată astăzi. Este vorba de "Vicontele" de Eugene Ionesco.



"S-a depus mult efort pentru că băieţii au pornit de la nişte studii. De la nişte fragmente extra-texte, de la nişte fragmente actoriceşti. A fost un proces de lucru de vreun an", a zis Gabriela Lungu, directoarea Teatrului Guguţă.



Preţul unui bilet este de o sută de lei.