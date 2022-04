Noi pieţe de desfacere pentru merele moldoveneşti. Fructele vor ajunge în supermarketurile din România

Noi pieţe de desfacere pentru merele moldoveneşti. Săptămâna trecută, producătorii noştri au expediat primele loturi care vor fi vândute în supermarketurile din România. Asta după ce, în premieră, s-au negociat contracte directe cu reţelele comerciale. Discuţiile au fost mediate de autorităţile din domeniu de pe ambele maluri ale Prutului. Oportunitatea de a exporta în România a venit ca un colac de salvare pentru unul din cei mai mari producători de mere din raionul Străşeni. Primul lot de fructe, un tir încărcat cu 20 de tone, a fost expediat la sfârşitul săptămânii trecute din oraşul Bucovăţ. Producătorul a negociat contractul, la mijlocul săptămânii trecute, în timpul vizitei sale în capitala României."Au venit practic marea majoritate a reţelelor. Practic, din câte ştiu, doar un singur retail nu a fost prezent la şedinţa care a avut loc şi la întâlnire. Au zis despre deschiderea şi oportunitatea pozitivă de a începe să colaboreze cu Republica Moldova", a declarat Natalia Marchevici, manager de vânzări.La şedinţa cu reprezentanţii reţelelor comerciale din România au participat mai multe companii din Republica Moldova. Majoritatea au semnat acorduri pentru livrarea mai multor loturi de mere."Eu nu pot să numesc acum preţurile, dar având în vedere că logistica în România este de trei ori, şi poate chiar de patru ori mai ieftin decât în Rusia, bineînţeles că preţurile de livrare, îi vor satisface pe producători", a spus preşedintele Asociaţei "Moldova Fruct".Reprezentanţii "Moldova Fruct" speră să vândă în România în jur de 30 de mii de tone de mere. Dacă planurile de acasă se vor potrivi cu cele din târg, atunci, în acest an, producătorii noştri au şansa să exporte o cantitate record pe piaţa din Uniunea Europeană. Potrivit ministrului Agriculturii, în prezent, producătorii moldoveni, împreună cu autorităţile de la Chişinău, caută de urgenţă şi alte pieţe de desfacere."În frigidere am avea o cantitate de circa 120 de mii de tone, pentru care este important să identificăm piaţă de desfacere. Domnul Popescu, ministrul de Externe va avea o vizită în Egipt. Discutând cu omologul din Egipt, aspectele semnării de liber schimb care prevede, inclusiv şi exportul de mere pe această piaţă", a declarat ministrul Agriculturii.În ultimii ani, aproape 95 la sută din producţia de mere destinate exportului ajungeau în Rusia. După izbucnirea conflictului militar din Ucraina, producătorii moldoveni nu mai pot transporta fructele prin ţara vecină, iar prin coridorul de ocolire logistica a devenit mai scumpă şi anevoiasă. Până acum, peste 13 000 de tone de mere moldovenești din recolta din 2021 au fost exportate pe pieţele din 25 de state. În acest an, merele noastre au ajuns în premieră în Germania, Kuwait, Malaezia şi Kârgâzstan.