NOI METODE DE DEPLASARE! Tot mai mulţi moldoveni aleg trotinetele electrice

foto: evz.ro

Metodele alternative de transport, cum ar fi trotinetele electrice şi segway-urile, se bucură de o popularitate tot mai mare printre orăşeni. Pe un asemenea dispozitiv modern pe două roţi poţi uşor ajunge nu doar până la cel mai apropiat supermarket, dar şi la job în celălalt colţ al oraşului.



Dmitri Iordache din Capitală şi-a cumpărat, în urmă cu şase luni, un dispozitiv cu autoechilibru. De atunci, zilnic traversează cu el în jur de 35 de km. Jucăria electrică l-a costat 10 mii de lei, însă banii investiţi şi i-a răscumpărat demult.



"Îl folosesc în calitate de transport, nu glumesc deloc. Mă plimb cu el de acasă la servici, cu treburi prin oraş. Înlocuieşte cu succes transportul. Iar pentru că are viteză bună, ajung oriunde vreau", a spus Dumitru Iordache, locuitor al Capitalei.



Bateria îi ajunge pentru o zi întreagă, iar dispozitivul nu necesită reparaţie. În schimb, trebuie condus cu maximă atenţie.



"Când mă deplasez seara, îmi scot telefonul şi folosesc lanterna", a spus Dumitru Iordache, locuitor al Capitalei.



Asemenea dispozitive pot fi procurate doar de persoanele care au peste 14 ani.



"Este sigur, bine iluminat şi are şi limitator de viteză. Nu poate dezvolta mai mult de 25 de kilometri pe oră, altfel ar fi periculos, iar producătorii au avut grijă de acest lucru", a zis Alexandr Bratunov, vânzător.



Încă un avantaj al acestor "mijloace de transport" este faptul că sunt absolut ecologice şi nu poluează mediul. Mai mult, nu trebuie înregistrate, însă, imediat ce ieşim cu ele în stradă devenim participanţi la trafic şi suntem obligaţi să respectăm regulile de circulaţie rutieră.



"Сirculația acestora la fel se încadrează ca și bicicliștii - deplasare pe drumuri publice într-un singur rând paralel cu bordura la o distanță nu mai mare de un metru de la bordură, să aibă îmbrăcată vesta reflectorizantă. În cazul traversării intersecțiilor aceleași semne are ca ți biciclistul", a declarat Victor Manole, şef de secţie INP.



Noile trotinelte electrice costă în mediu patru mii de lei, iar preţul unui segway începe de la 9000 de lei.