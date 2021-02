Noi informaţii despre INCIDENTUL de la Zoo. Care este starea bărbatului sfâşiat de tigru

Angajatul de la Zoo, de 58 de ani, care a fost sfâşiat duminică de un tigru, rămâne internat în stare gravă, dar stabilă în Secţia reanimare a Institutului de Medicină Urgentă. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale şi urmează tratamentul medicamentos. Prădătorul i-a provocat răni adânci la gât şi genunchi, dar şi mai multe leziuni pe toată suprafaţa corpului.



"A suferit o intervenţie chirurgicală la gât dar şi în regiunea genunchiului la piciorul drept. Este în stare gravă dar stabilă", a declarat purtătorul de cuvânt al Institului de Medicină Urgentă, Dorina Arsene.



Poliţistul care i-a salvat viaţa spune că în momentul care a intervenit, bărbatul abia de mai respira, gâtul fiindu-i încleştat de dinţii prădătorului, aşa că a fost nevoit să tragă focuri de armă în aer.



"- Eu m-am speriat. Ce a buhnit?

- A împuşcat poliţia."



Paznicul Grădinii Zoologice a fost cel care a chemat oamenii legii. Luni, acesta nu a fost de găsit la serviciu, dar am reuşit să discutăm cu şeful acestuia, care ne-a spus că nenorocirea a avut loc în jurul orei 13.00.



"E alături, şi s-a auzit. S-a auzit strigând şi s-a chemat poliţia. Suntem cu toţii şocaţi că astfel de cazuri se întâmplă foarte rar", a declarat Ion Barcari.



Victima activa de jumătate de an la Grădina Zoologică şi avea puţină experienţă de lucru cu animalele sălbatice.



"Neatenţia dumnealui. Instructaj se face în toată ziua", a declarat paznicul Ion Barcari.



Poliţistul mai povesteşte că, de 28 de ani, de când activează în domeniu, nu s-a mai confruntat cu astfel de situaţii.



"- Persoana era în mijloc. Tigrul când s-a apropiat de noi, am observat că era botul era murdar de sânge. Probabil era de la persoana sfâşiată de el.

- Iar dinţii cum aţi spus?

- Cât un deget al unui bărbat. "



În momentul în care a fost scos din voliera tigrului, bărbatul era în stare inconştientă.



"Nu vorbea, numai cât clipea puţin din ochi. Avea muşcături multe. Şi de picioare, şi de cap şi de gât. În caz dacă el nu reacţiona, şi se mai întorcea încă o dată, era să fiu nevoit să-l neutralizez", a declarat poliţistul Grigore Cotovici.



Am încercat să obţinem un comentariu de la administraţia Grădinii Zoologice, însă nu am găsit pe nimeni la serviciu. Ulterior, şeful pazei ne-a spus că marţi conducerea va veni cu o poziţie oficială.



Inspectoratul de Stat al Muncii a fost sesizat despre acest caz, iar oamenii legii au iniţiat o achetă pentru a investiga toate circumstanţele. Amintim că, în 2003, la Grădina Zoologică a mai avut loc un caz tragic. Atunci un tigru a smuls mâna unei fetiţe care s-a apropiat prea mult de volieră.