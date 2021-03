Noi escrocherii cu carduri bancare! De această dată, infractorii se dau drept vânzători de vaccinuri anti-COVID

O nouă schemă de escrocherie cu carduri bancare! De această dată, infractorii se dau drept vânzători de vaccinuri anti-COVID. Aceştia îşi găsesc victimele pe reţelele de socializare şi, în schimbul a 80 de euro, le promit să le transmită vaccinul cu taximetrul. Un anunţ de acest fel a apărut pe un grup de pe Facebook, în care o femeie spunea că vinde doze de Sputnik V. Potrivit anunțului, serul a fost transportat în siguranță în țara noastră și este depozitat conform tuturor normelor sanitare. Am încercat să luăm legătura cu vânzătorul, însă acesta ne-a spus că nu poate vorbi la telefon și ne-a rugat să continuăm discuția pe o altă rețea. Aici, o persoană înregistrată cu alt profil întreabă dacă ne aflăm în Chișinău și promite să ne trimită vaccinul cu un taxi.Prețul celor două doze pentru o persoană este de 80 de euro, iar livrarea este inclusă în preț. Achitați pe conturile care o să le trimit și în decurs de o oră primiți vaccinul. Puteți să le administrați la orice clinică privată", ne-a scris vânzătorul de vaccin.Am încercat să aflăm de unde a fost luat serul și dacă este sigur, iar vânzătorul ne-a spus că a fost adus de la Moscova. "Fiecare cutie are documente, clinicile din Moldova îl acceptă. Spuneți doar că l-au adus rudele de peste hotare", ni s-a mai precizat în mesaj.După ce am fost de acord să procurăm vaccinul, ni s-au dat și datele bancare, pentru a putea transfera jumătate din plată. Şi, fiindcă nu am mai continuat discuția, peste cinci minute toate mesajele au fost șterse.Între timp, Ministerul Sănătății s-a autosesizat în acest caz și atenționează oamenii să nu se lase ademeniţi de escroci. Serurile anti-COVID pot fi administrate, deocamdată, doar la spitalele de stat, iar acum suntem la prima etapă de vaccinare a medicilor."Vaccinările împotriva Covid 19 în toate instituțiile medico-sanitare sunt gratuite, în niciun caz persoanele să nu apeleze la platforme sociale. La moment clinicile private nu au vaccin anti-COVID, doar cele din cadrul instituțiilor medico-sanitare a programului național de imunizare. Vor fi examinate toate legăturile și se va examina minuțios cazul", a declarat Alexei Ceban, epidemiolog-şef al Campaniei Naționale de vaccinare.Iar oamenii legii susțin că nu au înregistrat, deocamdată, plângeri privind astfel de cazuri.