NOI DISCUŢII DESPRE BREXIT. Partidul Laburist din Marea Britanie se pronunţă pentru o uniune vamală cu UE

Potrivit lui Starmer, această poziţie este 'unanim' împărtăşită în rândul laburiştilor şi va fi confirmată în discursul pe care îl va rosti luni liderul formaţiunii, Jeremy Corbyn.'Regimul vamal actual este înscris în tratatul de aderare (la UE). Consider, prin urmare, că toată lumea recunoaşte acum că va fi necesar un nou tratat. El va face oficiu de uniune vamală', a explicat Starmer pentru BBC.'Va trebuie să existe un nou acord, dar va funcţiona el ca uniunea vamală actuală? Da, aceasta este intenţia', a precizat Starmer.'Este vorba, în fapt, de singura cale de a obţine un acces fără drepturi vamale' pe piaţa europeană, ceea ce este 'foarte important pentru sectorul nostru industrial', a mai spus responsabilul laburist.Potrivit acestuia, fără o uniune vamală, Marii Britanii îi va fi imposibil să-şi respecte angajamentul de a nu reinstitui o frontieră efectivă între provincia britanică Irlanda de Nord şi Republica Irlanda după ieşirea din UE, scrie Agerpres.ro Duminică, peste 80 de membri laburişti - parlamentari, eurodeputaţi, aleşi locali sau sindicalişti - i-au cerut lui Jeremy Corbyn, într-un comunicat publicat de The Observer, să susţină menţinerea Marii Britanii în piaţa unică europeană, care permite libera circulaţie a persoanelor, bunurilor, capitalurilor şi serviciilor, subliniind că 'este singura cale pentru noi de a continua să beneficiem de aceleaşi avantaje economice precum cele oferite de acordurile actuale'.Starmer a mai afirmat că partidul său ar putea susţine un amendament - la un proiect de lege aflat în curs de examinare în parlament - al unor deputaţi conservatori rebeli care cer păstrarea unei uniuni vamale cu blocul comunitar.Aceasta ar putea pune într-o situaţie foarte dificilă guvernul conservator al premierului Theresa May, care dispune doar de o majoritate redusă în parlament.Theresa May îşi va preciza pe 2 martie viziunea despre partenariatul post-Brexit între Marea Britanie şi Uniunea Europeană.Pe lângă ieşirea din piaţa unică şi din uniunea vamală, Londra mai vrea să pună capăt libertăţii de circulaţie a imigranţilor şi jurisdicţiei Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi să negocieze un acord care să reducă pe cât posibil drepturile vamale şi demersurile administrative.