NOI DEZVĂLUIRI privind moartea copilului din Morozeni. Mama micuțului acuză medicii de neglijenţă

Copilul era în grija rudelor după ce părinții au plecat la muncă în Franţa. Mama acestuia a revenit în ţară după decesul micuţului şi a acceptat să vorbească cu echipa noastră de filmare, sub protecţia anonimatului."Copilul a căzut de pe lejancă cu o săptămână înainte de caz, este adevărat. Eu când am luat foaia de extrenare, expertiza acolo era înscris că copilul avea insuficiență cardiacă. Și pneumonie intensivă", a spus mama copilului.Cumnata sa care avea grijă de copil ar fi chemat de două ori ambulanța, deoarece prima dată medicii nu au vrut să îl interneze dacă nu avea cine să meargă cu el la spital."Ei trebuiau să ia copilul noaptea și îi salvau viața copilului. Da o să depunem o plângere. Acum am scris cerere pe tema aceasta", a explicat mama copilului.Procurorii care se ocupă de caz au mai multe ipoteze, printre care neglijenţa rudelor și malpraxis medical. Se aşteaptă rezultatul autopsiei."La fața locului câteva ore până la internare s-a deplasat un echipaj al serviciului de urgență. Au efectuat careva examinări. În final s-au deplasat fără a-l prelua și interna în spital. Ca peste câteva ore să fie apelat repetat serviciul de urgență. În consecință să fie internat în spital și peste jumătate de oră de la momentul internării în spital copilul să decedeze", a declarat Vadim Machidon, procuror.Procurorul responsabil de caz susţine că dacă vor fi găsiţi vinovaţi, medicii de la urgenţă riscă până la 3 ani de închisoare şi interdicţia de a mai presta servicii medicale până la cinci ani. Echipa noastră de filmare a mers la Punctul de Asistență Medicală Urgentă din Morozeni pentru a afla poziţia medicilor, însă nu am găsit pe nimeni. Pe ușă scrie că “echipa AMU este în misiune de serviciu iar în caz de necesitate apelați Serviciul 112". Am transmit o solicitare către Centrul Naționale de Asistență Medicală Prespitalicească pentru a obține un comentariu pe care nu l-am obţinut încă.