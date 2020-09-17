Noi dezvăluiri în Cazul Navalnîi. Urme de „Novichok” au fost găsite pe o sticlă din care a băut într-un hotel din Tomsk
Opozantul rus Aleksei Navalnîi ar fi fost otrăvit cu apă, în camera sa de hotel din orașul siberian Tomsk, și nu cu ceai, în avion, așa cum se credea inițial. Dezvăluirea a fost făcută de echipa sa, prin intermdiul unei postări video pe Instagram, video în care este surprins momentul în care membrii staff-ului său invetighează camera și culeg probe, inclusiv sticlele goale de apă.
În postare este derulat și filmul evenimentelor, echipa sa precizând că Navalnîi și-a pierdut cunoștința și a început să se sufoce în avion, acesta aterizând forțat pentru ca liderul opoziției să fie transportat la un spital din regiune.
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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.
O postare distribuită de Алексей Навальный (@navalny) pe