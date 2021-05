Noi detalii privind cazul șocant de la Hâncești. Oamenii din localitate, ȘOCAȚI de cele întâmplate

Noi detalii privind cazul șocant de la Hâncești, unde o femeie de 60 de ani s-a stropit cu kerosen, iar apoi și-a dat foc. Tragedia a avut loc de Paște, într-o gospodărie din localitatea Voinescu. Victima era singură acasă, iar oamenii legii au fost alertați de către localnici.



Vasile Lilicu spune că a auzit duminică ţipete în ograda vecinei. Bărbatul povesteşte că s-a dus repede să vadă ce se întâmplă şi a găsit-o pe femeie în grădină arzând ca o torţă. Acesta a încercat să stingă flăcările, însă victima a murit până la sosirea ambulanţei.



"Aşa de tare m-am speriat că mai mult nu mă duc nicăieri, gata stau acasă şi nu-mi trebuieşte nimic. Om să ardă de viu, eu toată noaptea nu am putut dormi, nu puteam să-mi vin în fire. Acum stau şi parcă văd în faţă flacăra, flacără mare. Am reuşit, am stins, dar ce folos, mai era vie, dar după asta până ce a venit ambulanţa s-a dus din viaţă", a spus Vasile Lilicu, vecinul victimei.



Tot vecinii l-au anunţat imediat pe fiul victimei care era plecat în sat. Acesta spune că mama lui nu a mai avut tentative de suicid. Potrivit lui, în dimineaţa de Paşte ei au sărbătorit fericiţi în familie.



"Am stat de vorbă, tot frumos, am băut o cafea, nu a fost nimic ieşit din comun. Vă spun cinstit singur nu am înţeles cum şi de ce, pentru ce s-a întâmplat treaba asta. Nu a fost nicio problemă. Niciodată nu s-a mai întâmplat să aibă vreo tentativă? Nu nu a fost. Ieri am fost, am sfinţit pasca", a menționat Victor Rotaru, feciorul victimei.

Oamenii din sat sunt şocaţi de cele întâmplate şi nu înţeleg de ce femeia a recurs la acest gest disperat.