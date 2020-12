Noi detalii în cazul tragediei zguduitoare de la Comrat. Ce a povestit unchiul tinerei reținute

Noi detalii în cazul tragediei zguduitoare de la Comrat. Corpul neînsufleţit al femeii de 40 de ani, care ar fi fost omorâtă de propria fiică, a fost descoperit de sora ei şi de soţul unei verișoare de-a victimei. Informaţia a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de unchiul tinerei care a fost reţinută în acest caz.



Potrivit versiunii preliminare a poliţiei, femeia ar fi fost ucisă de propria fiică în apartamentul în care acestea locuiau.

Bănuita a fost reţinută de oamenii legii pentru 72 de ore. Am reuşit să identificăm contul tinerei de pe Instagram, care, după ştirea cu omorul mamei sale, a fost asaltat de internauţi. Cunoscuţii familiei ar fi declarat oamenilor legii că mama sa a decis s-o interneze într-un dispensar narcologic, fapt care a înfuriat-o. Într-un interviu exclusiv, oferit postului nostru de televiziune, unchiul suspectei a povestit detalii din viaţa celor două.



VLADIMIR, Unchiul fetei:"Nu este adevărat că Parascovia, femeia decedată, voia să o interneze pe fiică la un dispensar narcologic. Parascovia a angajat un specialist, psiholog."



El a confirmat însă că fata ar fi fost consumătoare de droguri, doar că nu mai mult de un an.



VLADIMIR, Unchiul fetei:"Acestui copil nu-i lipsea nimic în această viaţă. Nu era o familie deplină, dar era o familie înstărită. Ea aşa de tare îşi iubea fiica, atâta atenţie îi oferea."



El spune că poliţia a fost sesizată de sora femeii, care a găsit-o moartă. Aceasta ar fi mers la ea acasă, deoarece nu-i mai răspundea la telefon.



VLADIMIR, Unchiul fetei:"Omorul nu s-a întâmplat seara, omorul s-a întâmplat dimineaţa. Seara abia s-a aflat. Sora ei îi scria şi ea nu răspundea, verișoara îi scria şi tot nu răspundea."



Totodată, o femeie, care ar fi o prietenă a victimei, ne-a povestit că, atunci când era mică, tânăra a trecut cu greu prin divorţul părinţilor, care au luptat ani la rând pentru custodia ei. Într-un final, fata a rămas cu mama. Femeia spune că persoana din această fotografie ar fi victima. Poza a fost făcută acum doi ani, în timpul unei vacanţe în Turcia.



Înmormântarea va avea loc luni la cimitirul din Comrat. Potrivit procurorului interimar din Autonomia găgăuză, Victor Cîlcic, dosarul iniţiat în acest caz a fost transmis Procuraturii Generale a Republicii Moldova.