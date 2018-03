Noi detalii în cazul Skripal: O televiziune susține că fostul agent rus a fost otrăvit prin sistemul de ventilație al mașinii

O nouă ipoteză în cazul otrăvirii fostului agent dublu Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia. Neurotoxina ar fi fost introdusă în sistemul de ventilație al mașinii bărbatului.

ABC News citează surse anonime din cadrul serviciilor secrete americane în sprijinul acestei teorii.

Sursele descriu substanța neurotoxică – Noviciok – folosită în atacul asupra lui Serghei Skripal ca fiind de consistența prafului și spun că tatăl și fiica au fost expuși, pe 4 martie, neurotoxinei prin sistemul de ventilație al BMW-ului 320 D al fostului ofițer GRU.

Acest scenariu vine după ce, vineri, 18 martie, The Telegraph, citând surse sub protecția anonimatului forțelor anti-tero britanice , a scris că neurotoxina ar fi fost plantată în bagajul Iuliei Skripal, scrie Digi24.ro.

Noviciok ar fi fost impregnată într-un articol de îmbrăcăminte sau într-o trusă de cosmetic, iar cei doi s-ar fi contaminat atunci când fiica fostului agent și-a desfăcut bagajul în casa din Salisbury a lui Skripal.

Serghei Skripal şi fiica lui se află în continuare spitalizați în stare critică.

Scenariul inițial al contaminării era acela că neurotoxina ar fi fost aplicată pe mânerul portierei, iar când Serghei Skripal și-a deschis mașina, atunci a luat contact cu substanța. Apoi a contaminat-o și pe fiica sa, cu care și-a petrecut ziua de duminică, 4 martie. Când s-au întâlnit, s-au sărutat pe obraji, conform obiceiului.

Londra dispune de "dovezi că Rusia nu numai că a căutat să dezvolte agenţi neurotoxici pentru asasinate în ultimii zece ani", dar a şi făcut „stocuri de această substanţă mortală denumită Noviciok" cu care a fost otrăvit Serghei Skripal, a declarat duminică ministrul de externe britanic Boris Johnson.

"Avem dovezi că în cursul ultimilor zece ani Rusia nu doar a efectuat lucrări de dezvoltare a acestui agent neurotoxic cu scopul de a comite asasinate, ci a şi acumulat şi stocat agentul Noviciok", a declarat Boris Johnson la BBC.

În acelaşi timp, ministrul britanic de externe a anunţat duminică sosirea, luni, în Marea Britanie a unui grup de experţi ai Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) pentru a efectua teste asupra substanţei utilizate la otrăvirea fostului agent dublu.

Șeful dilpmației britanice a promis, de asemenea, o înăsprire a arsenalului juridic destinat luptei împotriva corupţiei şi a spălării de bani după acest caz, ceea ce a condus la o criza în relaţiile dintre Londra şi Moscova şi sancţiuni diplomatice reciproce.

Tot duminică, la scurt timp după ce a fost reales, preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a susţinut că ţara sa nu deţine arme chimice. Preşedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la împotriva lui Serghei Skripal.



"Rusia nu are nimic de felul acesta", a declarat Putin într-o conferinţă de presă la Moscova. "Am eliminat toate armele noastre chimice sub controlul unor observatori internaţionali", a insistat liderul de la Kremlin.