Noi detalii în cazul medicului fals, Matteo Politi. Italianul va rămâne încă 30 de zile după gratii

Italianul Matteo Politi, esteticianul fals care a operat în mai multe clinici private din România fără să aibă studii de medicină, a ajuns azi la Judecătoria Sectorului 1, unde magistrații au decis că îi prelungesc mandatul de arestare.

Instanța prelungeşte arestarea preventivă a inculpatului Politi Matteo pentru o perioadă de 30 de zile, cu începere de la data de 09.03.2019 până la data de 07.04.2019, inclusiv, a anunțat biroul de presă al Judecătoriei.

Italianul poate contesta decizia în termen de 48 de ore. Matteo Politi, medicul fals care a absolvit doar opt clase, a fost arestat pe 7 februarie, după ce polițiștii de frontieră reușiseră să-l prindă în Vama Curtici, cu o zi înainte, când încerca să fugă din țară cu trenul.

Mandatul de arestare emis luna trecută pe numele lui expiră vineri, iar procurorii care anchetează cazul său cer acum instanței prelungirea acestuia.

Medicul fals, care se recomanda drept Matthew Mode și pretindea că e școlit la o universitate prestigioasă din Statele Unite, este acuzat de înșelăciune în formă continuată și exercitare fără drept a unei profesii.

”În cuprinsul ordonanței de punere în mișcare a urmăririi penale s-a reținut că în perioada iulie – decembrie 2018 cetățeanul italian a exercitat activități specifice celei de medic plastician în cadrul a două policlinici din municipiul București, fără a avea drept de practică pe teritoriul țării și fără a avea în posesie documente care să ateste specializarea sa. Totodată, în aceeași perioadă cetățeanul italian a indus în eroare mai multe persoane vătămate cu privire la calitatea sa de medic chirurg plastician folosind un nume fals și efectuând acte medicale asupra acestora, obținând totodată un folos patrimonial injust care a constat în contravaloarea care a fost achitată pentru actele medicale”, a precizat, luna trecută, procurorul Călin Radu Bogdan, purtător de cuvânt Parchetul Judecătoriei Sectorului 1.

Escrocheria italianului Matteo Politi a ieșit la iveală în urma unei ample investigații a ziarului Libertatea. Reporterii au dezvăluit că, timp de un an, falsul plastician a lucrat la patru clinici din București, după ce Direcția de Sănătate Publică, din subordinea Ministerului Sănătății, i-a eliberat un cod de parafă, deși nu prezentase un aviz de la Colegiul Medicilor – document obligatoriu pentru a avea drept de liberă practică.

Așa a ajuns Matteo Politi, să opereze de zeci de ori în România, chiar și la Spitalul privat Monza, deși nu are studii de Medicină. Ba mai mult, individul are doar opt clase absolvite și a fost condamnat în Italia, în 2011, pentru infracțiuni asemănătoare. Cazul lui Matteo Politi a fost preluat de presa internațională, inclusiv de cel mai cunoscut ziar din lume – The New York Times.