Noi detalii în cazul dublului omor de la Cahul, unde un bărbat şi-a împuşcat fosta soţie şi soacra

Noi detalii în cazul dublului omor comis sâmbătă noaptea în oraşul Cahul de un bărbat beat care şi-a împuşcat fosta soţie şi soacra cu armă de vânătoare. Victimele erau împreună cu mai multe rude şi se întorceau de la o petrecere de la Leova. Agresorul le aştepta în scara blocului.

Echipa noastră de filmare a discutat cu fostul socru al agresorului. El ne-a spus că deşi divorţaseră în 2014, fiica lui şi fostul ei soţ au trăit în concubinaj până acum 4 luni, când s-au despărţit definitiv. Căsnicia a fost marcată de conflicte, iar ultima perioadă, povesteşte fostul socru al atacatorului, bărbatul şi-ar fi urmărit fosta soţie peste tot, din cauza geloziei.

"E un tip răzbunător. Până la acest caz, el i-a spus fiului său că va rămâne singur. El vroia să ne omoare pe noi trei şi apoi să se sinucidă. Eu am ajuns mai târziu şi atunci deja celălalt ginere l-a imobilizat şi n-a mai apucat să mai omoare pe cineva. El îi urmărea fiecare pas al fiicei mele. Eu o conduceam la muncă, atunci când ieşea la prânz, când se întorcea acasă. Două luni eu, apoi fiul lor", a declarat Fiodor Blanari, fostul socru al agresorului.

Sora victimei nu îşi revine nici acum din starea de şoc.

Vecinii victimelor au auzit împuşcăturile, dar nu le-au dat importanţă:



"Eu nu ştiu ce fel de bărbat să fii, ce inimă să ai, în faţa copilului să procedezi aşa. Am fost tare şocată. Ies să mă plimb seara sau dimineaţa devreme, dar acum am început să mă tem".



"Femeia era foarte de treabă. O vedeam mereu dimineaţa plimbând câinile. Îmi pare foarte rău. Sunt în stare de şoc. Nu am cuvinte. Acesta nu-i om, dar e... groaznic".



Fiul celor 2 a fost martor la crimă şi tot el a sunat la 112. La scurt timp au venit ambulanţa şi poliţiştii. Autorul crimei a fost reţinut pentru 72 de ore.



"S-a stabilit faptul că bărbatul a aşteptat în scara blocului mai mult timp, după care a observat că aceste două femei au intrat şi a efectuat două împuşcături în zona abdomenului. Împuşcăturile au fost efectuate dintr-o armă de vânătoare, deţinută ilegal de către acesta", a declarat Cristina Ciobanu, ofiţer de presă al IP Cahul.

Bărbatul nu a fost audiat imediat deoarece era în stare avansată de ebrietate. Ulterior, a declarat că nu-şi recunoaşte vina.



"La faţa locului era arma, urme de sânge, multe urme de sânge şi lucrurile pe care le deţineau victimele. Au găsit cartuşe care s-au ridicat de la faţa locului şi cutiile de ţigări. Arma nu a fost deţinută legal. Era o armă de vânătoare cu ţeava lisă, din materialul cauzei penale. O să cer 30 de zile de arest preventiv", a precizat Viorica Marga, procuror de caz.



Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul va sta după gratii cel puţin 20 de ani, iar pedeapsa maximă e de închisoare pe viaţă.