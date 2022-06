Noi detalii în cazul copilului de 2 ani care a căzut de la etajul 3 al unui bloc din Capitală. Vecinii sunt şocaţi

Noi detalii în cazul copilului de doi ani care a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut în gol de la etajul trei al unui bloc din Capitală. Nenorocirea s-a produs miercuri dimineaţă, în sectorul Buiucani al Capitalei.

Potrivit oamenilor legii, micuţul se afla acasă împreuna cu mama sa, în vârstă de 28 de ani. Femeia a mers pentru câteva clipe la bucătărie, iar copilul, care a rămas singur în cameră, a urcat pe geam, s-a sprijinit de plasă şi a căzut în gol. La faţa locului a ajuns o ambulanţă, iar mama şi minorul au fost transportaţi la Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”.

Vicedirectorul instituţiei medicale, Vitalie Mihălceanu, ne-a spus că minorul se află în secţia Terapie Intesivă, în stare gravă, dar stabilă. Vecinii sunt şocaţi de cele întâmplate:



"E o familie bună. Nu consumă alcool, nu fumează. Soţia tot e la locul ei. Familişti. Se vede că întâmplător, din neatenţie a căzut."



"La 09.00, 09.20 aşa undeva. Am auzit un zgomot, o bubuitură. Şi atât. Şi apoi am văzut poliţia, ambulanţa. "



"Eu când am auzit, nu pot să-mi revin nici acum. E foarte straşnic. Am înţeles că mămica mai are un copil. Şi mă rog, ar scăpat din vedere. Nu cred că a fost intenţionat asta."



Oamenii legii au iniţiat o anchetă pentru a stabili circumstanţele exacte în care s-a produs nenorocirea.