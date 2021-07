Noi detalii în ancheta cazului fetelor care s-au sinucis la Bălţi. Directoarea unui centru de plasament din oraş, susţine că fetele de 17 şi 15 ani au beneficiat de asistenţă socială. Una dintre ele a fost reintegrată în familie acum câteva luni."Din câte cunosc, Ecaterina a fost plasată mai devreme de inspectoratul de poliţie, dar Anastasia s-a adresat personal la direcţia de asistenţă socială. Nu avea unde dormi şi s-a adresat la centru să aibă grijă cineva de ea", a declarat directorul centrului de plasament "Drumul spre casă", Natalia Şevciuc.Natalia Şevciuc ne-a povestit că una dintre fete se înscrisese de curând la cursuri de frizerie, iar în ziua tragediei a anunţat ca merge la lecţii."Înainte de a se arunca în gol cele două tinere din municipiul Bălţi ar fi fost văzute în această curte de bloc. Mai mult, locatarii din preajmă susţin că ele ar fi stat la această masă şi ar fi consumat băuturi alcoolice. Deocamdată poliţia nu ne poate confirma acest lucru".Oamenii din zonă susţin că fetele aveau un comportament ciudat."Este acea sticlă de bere din care ele beau şi strigau foarte tare. Nişte copii au pus muzică, iar ele strigau foarte tare, poate că erau sub influenţa drogurilor. Am auzit o singură frază "Ce faci acolo Catiuşa?"","Nu am idee cine este vinovat sau ce le-a împins la acest gest. Totuşi, cred că din motiv că erau sub influenţa alcoolului."Cele două adolescente au murit după ce au căzut de la etajul 13 al unui bloc din Bălţi. Poliţia susţine că ar fi vorba despre o sinucidere. Postul nostru de televiziune a intrat în posesia unor fotografii cu scrisorile lăsate de fete. Tânăra de 17 de ani îşi cere iertare de la mamă şi de la frate şi le transmite că-i iubeşte. Cealaltă fată îşi cere iertare de la o persoană pe care nu a reuşit să o scoată din închisoare şi cere ca nimeni să nu fie învinuit nimeni de moartea ei. Cel mai probabil, tinerele au scris biletele de adio împreună, foile fiind rupte din acelaşi caiet sau carnet.