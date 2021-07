Noi detalii despre tragedia din satul Răzeni: "Fetița dormea lângă ușă, dar mama făcea zeamă când aceasta a căzut în apă și s-a înecat"

O fetiță de doar opt luni s-a înecat în lacul din satul Răzeni, raionul Ialoveni. Tragedia a avut loc la amiază. Căruciorul în care se afla bebelușul era nesupravegheat sub un copac pe malul lacului și a fost împins în apă de către fratele acesteia de doar doi ani.

MARIANA DIDENCO, ofițer de presă IP Ialoveni:”În timp ce un copil de 8 luni dormea în cărucior la umbra unui copac, fratele acestuia de doi ani a împins căruciorul care a căzut în lacul din apropiere. Mama a cestora de 28 de ani a intervenit imediat însă nu a reușit să salveze copilul. La sosirea ambulanței medicii au constatat decesul acestuia.”



În acest timp, mama copiilor, făcea mâncare. Potrivit poliției, familia locuiește într-o casă de pe malul lacului unde a avut loc tragedia.



”Lacul în care s-a înecat bebelușul de aproape nouă luni este proprietate privată. Poarta era închisă, iar la fața locului am găsit doar un angajat care ne-a spus că proprietarul este plecat la secția de poliție pentru audieri.”



”– Erați când aici când s-a întâmplat tragedia? – Nu, nu eram. – Dar cine este? – Sunt duși, și părinții și copii au plecat. – Unde? – în sat, eu nu știu. Ei trăiau aici ? – Nu. – Poliția spune că ei locuiau aici. – Nu aici numai paznicul stă. Soția a venit în ospeție la paznic.”



Familia era originară din Mileștii Noi. Rudele străpunse de durere au refuzat să discute cu echipa noastră de filmare. Totuși, am discutat cu o apropiată a familiei.



”Fetița dormea lângă ușă, dar mama făcea zeamă. El cred că se juca și a împins puțin și căruciorul s-a dus în apă. – Au văzut toți? – Da, erau toți acasă. Asta un minut, o secundă … A sărit soțul, au sărit toți, dar… Aseară am stat cu ea în brațe, m-am jucat, a fost tot bine. Copilul era vesel … Doamne ferește.”



Localnicii spun că au rămas șocați de cele auzite.



”Mai mult acolo la iaz îi vedeam. Eu numai ce am auzit acum, când ați trecut cu mașina apoi a trecut o femeie și mi-a spus, un neam de-al lor, că a căzut căruciorul, că s-a înecat.”



”Are patru copii, avea grijă de ei. Cât mama făcea mâncare sau ce mai făcea, așa s-a întâmplat. Opt luni fetița avea, cum să nu fie jale, la fiecare le este jale.”



Soții mai au alți trei copii, iar micuța era mezina familiei. Familia face parte din categoria familiilor social vulnerabile însă nu se afla la evidență. Potrivit asistentului social din localitate, părinții au fost atenționați de mai multe ori să se mute, însă aceștia nu au întreprins nimic.



GALINA RACU, asistent social satul Răzeni:”I-am recomandat, zic: veniți la noi la asistența socială, aduceți actele la toți ca să putem lua la evidență și totodată să le facem ajutor social. Dumneaei a spus bine, dar de venit n-a mai venit. Noi am mai fost de vreo 3 ori.”



Asistentul social monitoriza familia chiar dacă nu erau la evidență și ne-a declarat că chiar dacă trăiau într-o cameră, copii erau îngrijiți foarte bine.



GALINA RACU, asistent social satul Răzeni:”Tata e responsabil, le cumpăra tot ce trebuie, le aducea și legume și fructe din oraș pentru că el mergea cu pește acolo. Avea grijă de ei, îi ducea tot e la grădiniță cu mașina, tot el îi aducea. Copii erau îngrijiți, aveau grijă de ei, erau hrăniți, îmbrăcați spălați. De câte ori am fost era curat, era bine și copii sănătoși.”





Poliția a inițiat un proces penal pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.