Noi detalii despre starea persoanelor implicate în accidentul din sectorul Râşcani. Doi răniţi, în reanimare

Şase persoane au ajuns în stare gravă la spital în urma unui accident care a avut loc azi-noaptea în Chişinău. Un şofer de 21 de ani, care circula cu viteză excesivă, a lovit puternic trei maşini de taxi, care în urma impactului au fost făcute zob.

Totul s-a întâmplat la intersecția străzilor Alecu Russo şi Nicolae Dimo din sectorul Râșcani. La fața locului a intervenit și un echipaj al pompierilor. Unul dintre taximetrişti a scăpat ca prin minune și s-a ales doar cu câteva zgârâieturi. El a refuzat să ofere mai multe detalii în fața camerei.

Un martor a povestit cum a auzit lovitura puternică și a oferit ajutor pasagerilor care se aflau în taxi.

"Am auzit că au făcut accident aici și am venit și am ajutat puțin. Erau doi băieți, era unul cu picioarele fracturate și l-am ajutat. Pe al doilea era jos și îl țineau de cap eu nu știu", a povestit martorul.

Victimile accidentului au fost transportate la Institutul de Medicină Urgentă din Capitală.

"Şase persoane cu vârstele cuprinse între 20 şi 37 de ani. Doi dintre ei sunt în stare gravă. Un bărbat a suferit comoţie cerebrală fiind internat în secţia reanimare intensivă, iar celalalt bărbat a suferit o contuzie cerebrală fiind în secţia reanimare. În continuare se afla sub supravegherea medicului. Ceilalţi patru pacienti se află în afara oricărui pericol", a declarat purtătorul de cuvânt al IMU, Cristina Gorea.

Poliţia cercetează circumstanţele în care s-a produs accidentul.

În funcţie de leziunile provocate victimelor, va fi stabilită şi pedeapsa şoferului care se face vinovat.