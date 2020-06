NOI DETALII despre intoxicaţia cu ciuperci din Rezina. Care este starea copilului

Copilul de trei ani din Rezina, intoxicat cu ciuperci, a fost transportat la Institutul Mamei şi Copilului din Capitală şi se află în stare extrem de gravă. Potrivit medicilor din Rezina, mama şi bunica lui au încercat să-l salveze, administrându-i cărbune activat.

Vecinii spun că în noaptea de duminică spre luni au auzit strigăte de copil dinspre apartamentul unde s-a produs tragedia. Spre dimineaţă, locatarii din bloc au fost treziţi de zgomotele soţului uneia dintre victime.



"El a venit, eu l-am auzit bătând, se prea poate că nu a dormit acasă, a început a bate la uşă. Aud că bate, bate şi zic că chiar aşa de strâns dorm. Pe la ora unul de noapte, am o nepoţică de 19 anii care a auzit că copilul tare răcnea. Dimineaţa îmi zice că bunică aşa de tare răcnea copilul că vroiam să mă duc să descui uşa".



Vecinii povestesc îngroziţi despre cele întâmplate.



"Am ieşit la balcon şi când văd ambulanţa şi l-a chemat pe şofer surorile medicale şi el a ieşit cu un copil aşa de vreo trei patru ani poate şi l-a dus repede în maşină.



Tânăra de 26 de ani și mama sa de 57 de ani au fost găsite moarte în casă, chiar de soțul tinerei, care a sunat la 112. În urma anchetei, poliţiştii au aflat că bărbatul, soţia şi mama ei au fost duminică la cules ciuperci. În bucătărie a fost găsit un vas cu ciuperci preparate. Băieţelul de doar trei ani ani a fost transportat la spital cu vomă și convulsii, cu diagnosticul intoxicație acută. Medicii din Rezina ne-au spus că mama copilului ar fi încercat să-şi salveze copilul de la moarte.



"Se vede că părinţii au vrut să-l ajute pentru că în stomacul lui au fost găsit cărbuni activat şi se vede că au vrut să-l ajute şi s-a primit că ei au decedat şi copilul a rămas. Poate a da Dumnezeu şi va fi bine, s-a distrus o familie.



Preşedintele raionului Rezina, Valeriu Ciorici, spune că şi soţul tinerei decedate ar fi consumat ciuperci.



"Prin raion au mai fost cazuri, dar nu chiar așa din aceeași familie, două persoane decedate, copilul de trei ani de zile în stare gravă, şi soțul.. Așa ceva demult nu am auzit. Anul acesta e primul caz și sperăm că ultimul. - (întrebare reporter) Și soţul a consumat ciuperci?

- (răspuns președinte raion Valeriu Ciorici) Acolo, toți împreună au consumat, dar situația la dumnealui e alta."



Echipa noastră de filmare a surprins doi localnici care veneau cu căldările pline cu ciuperci culese din pădure.



"- Nu vă este frică că sunt periculoase ?

- Nu eu le fierb de mai multe ori.

- În scara asta au murit două persoane din cauza că s-au intoxicat

- Am auzit când veneam mi-au zis 15.17 MUSCA

- Nu vă este frică de ciuperci

-Nu că am mai mâncat până acum, nu mă tem "



Medicul legist nu a depistat leziuni corporale sau semne de moarte violentă pe corpurile femeilor. Versiunea preliminară este că decesul s-a produs în urma intoxicaţiei cu ciuperci.





CITEŞTE ŞI: Caz ŞOCANT la Rezina. Două femei, găsite MOARTE în casă