Noi detalii despre INCENDIUL PUTERNIC din Buiucani. Un câine, blocat în apartament

foto: publika

Un apartament din sectorul Buiucani al Capitalei a fost cuprins de flăcări în această după-amiază. A ars în Balconul unui apartament de la etajul trei, a unei clădiri cu cinci etaje, a ars în întregime, în această după-amiază. Pompierii au fost alertați de o femeie, care locuiește în zonă şi a văzut vâlvătaia. Salvatorii au luptat cu flăcările mai mult de jumătate de oră, iar din fericire, nimeni nu a avut de suferit.



Flăcările au cuprins cu repeziciune balconul acestui apartament, dintr-un bloc situat pe strada Ioana Radu. Fumul intens a fost observat de o femeie care se plimba în preajmă şi care a alertat 112.



"Nepoțica mi-a zis că un fum negru iese. Am deschis balconul, ne-am uitat, ardea foarte tare și ieșea un fum foarte negru."



Proprietarul apartamentului nu era acasă în timpul incendiului. Bărbatul a fost sunat să vină pentru a deschide ușa pompierilor, pentru ca aceştia să poată localiza flăcările şi pe interior.



"Nu era nicio persoană în apartament. Proprietarul casei ne-a descuiat ușa ca să intrăm. Am intrat la balcon prin interiorul blocului, am lichidat mai departe tot ce a rămas", a spus Andrei Verateac, pompier.



În tot acest timp, în apartament se afla câinele stăpânului locuinţei. Speriat, animalul s-a ascuns sub pat.



"Pompierii au vrut să scoată câinele, dar nu au putut. Nu mi-au permis să intru. Am așteptat până fumul a ieșit, apoi am intrat și l-am luat", a zis Anatolii Druc, proprietarul apartamentului.



"Asta este tot ce a mai rămas din această cameră în urma incendiului. Flăcările au cuprins în totalitate televizorul, mobila, dar toate celelate bunuri agonisite dea lungul timpului de către proprietar."



Fumul dens dar şi tonele de apă folosite de pompieri pentru stingerea incendiului au afectat şi apartamentele vecinilor. Bărbatul spune că le va achita cheltuielile pentru reparaţie.



"Voi plăti pagubele. Am să caut bani, am să mă împrumut sau am să iau credit. Încă nu știu. Trebuie să fac reparație și vecinilor și mie", a spus Anatolii Druc, proprietarul apartamentului.



Pompierii urmează să stabilească toate cauzele producerii incendiului, dar preliminar ar fi vorba de un scurt circuit, produs la priza care alimenta frigiderul.