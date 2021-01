Noi detalii despre incendiul produs la apartamentul primarului din satul Mereni. Edilul a ajuns la spital

Apartamentul primarul din satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi, a fost ţinta infractorilor. Casa acestuia a fost incendiată noaptea trecută. Edilul Andrei Druzi era singur în locuinţă. Bărbatul a ajuns la spital intoxicat cu fum.Elizaveta Iordachescu este proprietara apartamentului pe care primarul îl închiria de ani buni.”A fărâmat ușa și el era în coridor fără cunoștință cu fața în jos și casa plină cu fum. Era plină, plină.- De cât timp stătea la dumneavoastră?- Are vreo 10 sau 12 ani. El tot zicea hai încă oleacă și îți este jale, căci e singur”.Vecinii primarului au intervenit prompt şi au stins focul, iar uşa a fost deblocată de salvatorii chemaţi la faţa locului.”Noi am încercat să-l sunăm, băteam în ușă. Telefonul se auzea că sună, dar nu răspundea. Când am deschis ușa, un nor de fum a intrat în casă. Noi automat am scos apă. Am stins acolo incendiu.”Locatarii spun că s-au speriat atunci când au simţit fum şi nu înţelegeau ce se întâmplă.”Eu m-am trezit de la mirosul de fum. Nu avea probleme, căci el e un om foarte bun la noi în sat și respectat de oameni”.”Nu știu cine putea să-i facă lui așa ceva. Probleme nu avea cu nimeni. Eu oleacă m-am șocat”.Poliţia a deschis o anchetă penală în acest caz, dar nu are, deocamdată, niciun bănuit.”În fața ușii de la intrare în apartament, persoane necunoscute au încercat să incendieze. În prezent, se întreprind toate măsurile în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor.”Acum două zile, în cadrul unei conferinţe de presă, primarul Andrei Druzi a declarat că a intrat în greva foamei din motiv că toate iniţiativele sale sunt blocate de consilierii locali.”Voi continua greva foamei până când consiliul municipal nu va debloca lucrul, până când nu va avea un alt statut, nu va întări administrația și comisia de cenzură. Eu fac greva foamei. Ea este deja de trei zile și va continua.”Am mers și la Primărie pentru a vorbi cu cineva dintre consilieri, însă am găsit-o la muncă doar pe secretara edilului.Potrivit vicedirectorului spitalului raional Anenii Noi, Diana Bradu, funcționarul a refuzat internarea. El le-a spus doctorilor că este în a cincea zi de grevă a foamei, iar din acest motiv a refuzat să mânânce şi să ţină cont de recomandările medicilor.