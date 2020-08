Noi detalii despre accidentul de lângă Soroca. Primele declaraţii ale şoferul rănit

Şoferul în vârstă de 58 de ani, care a fost grav rănit în cumplitul accident de lângă Soroca, a făcut primele declaraţii de pe patul de spital. Bărbatul spune că se simte mai bine, starea lui fiind gravă, dar stabilă. Potrivit medicilor, acesta a ajuns la Spitalul raional cu femurul rupt şi în stare de şoc.



Vasile Rotari îşi aminteşte cu greu momentul impactului. El ne-a povestit că se întorcea din Rusia şi era încărcat cu articole din papetărie. Bărbatul presupune că accidentul a avut loc deoarece ceilalţi doi şoferi s-ar fi luat la întrecere.



"Când m-am trezit, piciorul stâng era rupt, nu puteam să-l mişcă deloc, nici să ies de la volan, nici nimic. Nu puteam să ies pentru că ardea", a spus Vasile Rotari.



Bărbatul mai spune că este şofer de tir de zeci de ani, dar niciodată nu s-a gândit că va fi implicat într-o asemenea tragedie.



"Eu la volan sunt din anul 1982. Niciodată de atunci până acum nu am păţit nimic, umblu prin toată Rusia, Europa şi n-am păţit niciodată nimic, iată am venit acasă şi am păţit ce am păţit", a declarat şoferul.



Şoferul este originar din raionul Sîngerei, de aceea rudele vor să-l transfere la Spitalul din Bălţi.



"Acum starea pacientului este stabilă. A ieşit din starea de şoc, iar rudele planifică să-l transporte la spitalul din Bălţi, mai aproape de casă", a declarat vicedirectorul spitalului din Soroca Valeriu Bordian.

Am solicitat opinia unui instructor auto, care ne-a spus că accidentul a avut loc din cauza încălcării regulilor de circulaţie rutiere.



"Din ce am văzut, acolo era marcaj continuu, iar iniţial nu a încălcat nimeni. Apoi a mai apărut o bandă şi unul dintre conducători a făcut depăşirea, al doilea nu a mai reuşit să revină pe banda sa, respectiv s-a produs accidentul intrând pe contrasens", a declarat instructorul auto Artur Cecan.



Tragedia a avut loc acum două zile, dar pe şosea au rămas încă urmele accidentului, precum cioburi, bucăţi din camioane şi asfaltul pârjolit.



Potrivit poliţiei, şoferul de 32 de ani care decedat se deplasa din Chișinău spre Soroca, iar la intrare în satul Racovăț nu s-a asigurat și a încercat să depăşească un alt camion, la volanul căruia se afla un bărbat de 50 de ani, din orașul Bender. În acest timp, pe contrasens, se deplasa regulamentar cel de-al treilea camion cu remorcă, condus de bărbatul de 58 de ani, care a fost rănit. Primul autovehicul l-a lovit frontal pe cel de-al doilea şi a deteriorat rezervorul de combustibil.Şoferul care a efectuat depăşirea a ars în camion, iar cel care circula din sensul opus a fost scos de urgență din flăcări de un echipaj al poliției de frontieră, care se afla în preajmă, și transportat la spital cu diverse traumatisme.

