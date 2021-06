NOI detalii despre accidentul aviatic din raionul Ialoveni. Cine pilota aeronava

Liderul Mişcării Populare Antimafie, Sergiu Mocanu, este pilotul avionului care a aterizat forțat într-un lan de grâu din raionul Ialoveni. El spune că a fost nevoit să recurgă la această manevră din cauza supraîncălzirii motorului, care s-a oprit brusc în timpul zborului la o înălțime de aproximativ 400 de metri de la nivelul mării."Pe urmă am pierdut brusc din înălțime din cauza defecțiunii la motor și până la urmă, motorul a cedat. A fost o aterizare de urgență, care are un impact mai dur decât o aterizare obișnuită. Din păcate și solul s-a dovedit a fi prea moale după ploi. Și s-a îngreunat această aterizare", a declarat Mocanu.Mocanu spune că avea trei pasageri la bord și efectua un zbor de agrement de la Horăşti la Ghidighici. Avionul, care aparține unei persoane fizice, a primit în decembrie certificat de navigare din partea Autorității Aeronautice Civile, iar următoarea inspecție tehnică urma să aibă loc la sfârșitul anului. Pilotul spune că înainte de decolare a verificat avionul, dar nimic nu i-a creat suspiciuni."Procedura de verificare este una standard pe care o efectuează comandantul aeronavei, adică eu. Este vorba despre verificarea cantității de combustibil, verificarea uleiului. Eu am îndeplinit procedurile care erau necesare", a spus Sergiu Mocanu.Sergiu Mocanu mai spune că avionul efectua zboruri regulate şi era manevrat de mai mulți piloți, însă acesta este primul incident în care a fost implicat. Mecanicii urmează să stabilească prejudiciile și dacă aeronava va putea fi reparată.Vineri, 4 iunie, un avion de mici dimensiuni a aterizat de urgență în apropiere de aerodromul din Horeşti, lângă satul Găureni, raionul Ialoveni. În urma incidentului, pilotul s-a ales cu o leziune ușoară, iar alți trei pasageri care se aflau la bord au scăpat nevătămaţi. În prezent, o comisie a Ministerului Economiei şi Infrastructurii investighează circumstanţele producerii incidentului. Un caz similar a avut loc în 18 aprilie, când un avion de mici dimensiuni mici s-a prăbuşit în apropiere de aerodromul de la Vadul lui Vodă. Atât pilotul, cât şi pasagera acestuia au avut nevoie de îngrijiri medicale.