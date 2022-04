Noi criterii de eligibilitate pentru persoanele care vor să acceadă la şefia PA și PCCOCS

Noi criterii de eligibilitate pentru persoanele care vor să acceadă la şefia Procuraturii Anticorupţie şi a Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale. Candidaţii vor fi obligaţi să aibă competenţe profesionale şi manageriale specifice anume funcţiei de procuror-şef la procuratura specializată. Asta chiar dacă la concurs pot participa şi judecători, avocaţi sau chiar ofiţeri de urmărire penală. Mai mult chiar, urmează să fie instituită o comisie specială, care va desfăşura concursul şi va decide dacă fiecare candidat este sau nu eligibil. De asta se ocupa, până acum, colegiul de selecţie din cadrul Consiliului Superior al Procurorilor. Noile modificări la Legea cu privire la Procuratură au fost votate joi, 31 martie, în prima lectură şi au fost dur criticate de opoziţie.



Modificările propuse mai prevăd şi faptul că CSP are la dispoziţie cel mult 15 zile ca să anunţe concurs pentru o funcţie rămasă vacantă.



"Aşa vom înlătura practica vicioasă de deţinere a unei perioade îndelungate a interimatului funcţiei. Anume comisia de preselecţie care va fi instituită ad-hoc va examina competenţele atât profesionale, cât şi manageriale, şi se vor expune despre fiecare candidat", a declarat deputatul PAS Igor Chiriac.



Opoziţia parlamentară a criticat noile modificări, în special cele cu privire la instituirea unei comisii ad-hoc.



" Voi puneţi o barieră pentru o persoană competentă ca să vină şi să comisia asta ad-hoc să-şi impună poziţia subiectiv, să mai taie un candidat incomod", a spus deputatul BCS Adrian Lebedinschi.



"Procurorul poate fi demn de o funcţie mai înaltă nu, dar el este procuror. Ce fel de test el trebuie să mai dea şi cui? El poate să nu fie demn de o funcţie managerială, dar asta ţine de competenţa Procuraturii Generale sau a cadrelor, despre ce comisie ad-hoc vorbiţi?", a întrebat Oleg Reidman.



Iar autorii proiectului de lege afirmă că vor să selecteze un candidat profesionist.



"Noi n-o să luăm medici sau economişti în această funcţie, vom lua persoane care au experienţă de cel puţin 10-12 ani, fie în funcţia de judecător, procuror, avocat, ofiţer de urmărire penală şi să vedem cum o să se descurce", a menționat Olesea Stamate.



Deputatul fracţiunii "ŞOR" Marina Tauber s-a arătat nemulţumită de faptul că guvernarea schimbă des Legea Procuraturii.



"Din anul 2019, de când PAS este la guvernare, inclusiv şi în coaliţie, Legea Procuraturii a fost deja schimbată de 13 ori, probabil spre bine, dar de ce de atâtea ori şi de ce nu le-aţi făcut deodată? Sau voi nu ştiţi mai departe ce să faceţi cu Procuratura, cum s-o influenţaţi?"



"Asta este a patra modificarea, pe parcursul anului 2020 când doamna zice că noi am fost la guvernare, dar noi nu am fost, timp de un au fost făcute cinci modificări. Dacă va fi nevoie să modificăm această lege, astfel încât ea să funcţioneze normal, atunci vom interveni de atâtea ori de cât va fi nevoie ", i-a răspuns Stamate.



Comisia de la Veneţia a criticat, în decembrie, modul în care au fost aprobate modificările la Legea cu privire la Procuratură, votate de Parlament în august 2021. Noile prevederi permit evaluarea procurorului general, fapt care poate duce până la demiterea acestuia. Experţii de la Veneţia au menţionat că această iniţiativă a fost votată fără consultări publice cu societatea civilă şi reprezentanţii instituţiilor vizate, şi anume Procuratura Generală şi Consiliul Superior al Procurorilor. În avizul publicat, Comisia a dat de înţeles că întregul proces nu a fost suficient de transparent.