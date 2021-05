Noi cozi la vaccinul Pfizer: La Orhei, oamenii au stat în rând și câteva ore pentru a beneficia de serul anti-COVID

Moldovenii au format noi cozi la vaccinul Pfizer, după ce la peste 400 de puncte de imunizare din ţară au fost repartizate 45 de mii de doze. La Orhei, oamenii au stat în rând și câteva ore pentru a beneficia de serul anti-COVID. Unii spun că sunt gata să aştepte cât va fi nevoie numai să fie imunizaţi.''- Aşteptăm de vreo oră.- Cum aţi aflat că se face imunizare acu Pfizer?- Am aflat de la rude.''''A fost şi săptămâna trecută, am stat în rând la vaccinul Sputnik şi s-a terminat şi am decis să mă vaccinez cu Pfizer. Eu am foarte multe probleme de sănătate şi de aceea am venit să mă vaccinez.''''Medicul de familie ne-a anunţat că astăzi se vaccinează cu Pfizer. Sunt convins că vaccina va stopa această pandemie care s-a abătut asupra noastră.''La unele centre din raion, după prima zi, au fost administrate jumătate din cele 1302 doze de Pfizer distribuite în total. În câteva ore, angajaţii au reuşit să imunizeze 150 de persoane.NATALIA STATICEAN, asistent medical, Centrul Sănătate Publică, nr.1, Orhei:''Îi vaccinăm pe toţi care doresc, nu refuzăm la nimeni. Am preconizat să vaccinăm astăzi cu 100 de doze, dar va fi cu mult mai mult, este foarte multă lume afără care aşteaptă, vom vaccina până la ultima persoană.''Şeful Centrului de Sănătate Publică numărul 1 din Orhei, Iurie Lupacescu, susţine că cele peste 300 de doze de vaccin Pfizer pe care le-au primit vor fi epuizate zilele viitoare.IURIE LUPACESCU, şeful Centrului de Sănătate Publică, nr.1, Orhei:''Noi astăzi am primit 342 de doze de vaccin Pfizer. Am început să vaccinăm imediat după ce am primit serul, deoarece Pfizerul are nişte termeni limită de vaccinare. De la congelare nu mai puţin de 5-6 zile.''Potrivit Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică, până acum, ţara noastră a recepţionat 886 de mii de doze de ser anti-COVID dintre care puţin peste 125 de mii sunt Pfizer, livrate gratuit prin platforma COVAX.