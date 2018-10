Noi ajutoare pentru profesori. Pedagogii din şcoli şi grădiniţe vor primi compensaţii anuale de 2.000 de lei

Pedagogii care activează în școlile primare, gimnazii, licee și în alte instituții de învățământ general public, precum și educatorii din grădinițe, vor primi o compensație anuală de două mii de lei anual, începând cu anul 2019. Banii vor fi alocați pentru sporirea nivelului de pregătire și perfecționarea profesională a cadrelor didactice. Decizia a fost luată la şedinţa de astăzi a Guvernului.

Totodată, peste 1500 de tineri specialiști repartizaţi de minister în instituțiile de învățământ din țară vor primi alocații majorate în primii trei ani de activitate. Pentru absolvenții facultăților pedagogice indemnizaţia va crește de la 45 la 120 de mii de lei, iar pentru absolvenții colegiilor de profil alocaţia se va majora până la 96 de mii de lei, cu 60 de mii de lei mai mult decât în prezent.

Potrivit unei hotărâri a Guvernului, pentru aceste plăţi vor fi cheltuiţi anul viitor peste 55 de milioane de lei. Astfel, cadrele didactice cu studii superioare vor avea o indemnizație în valoare de 40 mii de lei anual. La rândul lor, absolvenţii colegiilor pedagogice vor primi câte 32 de mii de lei pe an. De alocaţii vor beneficia şi tinerii profesori care s-au angajat în acest an, dar şi cei care activează al doilea şi al treilea an.

"Vom mări indemnizaţia pentru tinerii specialişti care merg să predea la sate de la 45 de mii de lei la 120 de mii de lei, cei care au studii univerisitare, iar de de la 36 de mii la 96 de mii de lei pentru absolvenţii şcolilor profesionale. Un alt proiect prevede acordarea unei sume de 2.000 de lei pentru fiecare profesor, aşa cum prevede Codul Educaţiei pentru rechizite şi pentru materiale didactice. Şi cred că este un pas, poate nu cel mai important dar un pas prin care oferim aceste finanţe, astfel încât să le facem viaţa mai uşoară profesorilor. Şi este poate şi semnificativ acest lucru că se întâmplă în ajunul Zilei Profesorului. Totodată, vreau să accentuez că noi trebuie să avem o abordare sistemică: nu să cârpim paltonul la poale, tăind mâinecile, dar să fim siguri că am creat un sistem eficient în educaţie şi eu vă asigur că atunci vom găsi şi baniii necesari. Deocamdată asta ne permite bugetul, în continuare vom avea capacităţi financiare mai puternice şi ne vom permite mai multe şi vom veni şi cu alte suplimente financiare. Cu atât mai mult că ne-am pus drept prioritate aprobabarea legii cu privire la salarizare şi este o ambiţie să aprobăm această lege până la sfârşitul sesiunii parlamentare, astfel încât de la 1 ianuarie să ştim că avem un sistem de salarizare corect, echilibrat, astfel încât fiecare să primească salariul după capacităţile şi funcţia pe care o are", a spus prim-ministru, Pavel Filip.

PUBLIKA.MD aminteşte că în vara anului trecut, Ministerul Muncii a elaborat un nou concept de salarizare. Drept urmare, leafa angajaților de la stat a fost majorată cu 10 la sută. Iar din 1 septembrie, profesorii primesc salarii mai mari cu opt la sută.

În bugetul de stat pentru 2019, pentru alocarea compensațiilor vor fi prevăzute circa 98 de mii de lei.