NOAPTEA PERSEIDELOR: Zeci de curioşi s-au adunat aseară în parcul Valea Morilor pentru a admira ploaia de stele

Zeci de curioşi s-au adunat aseară în parcul „Valea Morilor” pentru a admira ploaia de stele cunoscută și sub denumirea de perseide. Potrivit specialiștilor, fenomenul este cel mai intens din acest an, iar cei pasionații de astronomie au avut noroc de cer senin.



După ce au aflat de pe Internet despre eveniment, tinerii s-au înarmat cu pături și bună dispoziție şi s-au adunat lângă plaja din parc.



„Noi am văzut evenimentul pe Facebook și am hotărât să venim să vedem căderea stelelor, mai așteptăm niște prieteni. M-am așteptat la mai mulți oameni dar e ok. ”



„ De fapt noi niciodată n-am făcut chestia asta, să ne oprim pur și simplu și să ne uităm la stele noaptea, eu prr și simplu vreu să meditez.”



„ Am venit să urmărim ploaia de stele care va fi în seara aceasta, dacă nu greșesc se numește Perseidele, și sperăm că va fi o priveliște foarte super.”



Cel care a creat evenimentul în spaţiul online, spune că ideea i-a venit acum patru ani, din dorinţa de a aduna tinerii dornici de distracţii sub clar de lună.



„Am dat de un articol unde spunea gen că de pe noaptea de 11 până pe 17 este noaptea Perseidelor. Atunci n-am mai văzut noi stele că era înnorat și a mai și plouat dar în schimb a fost o atmosferă minunată. Anul ăsta am zis cumva să repetăm și am spus că o să facem iar acest eveniment și lasă să mai fie oameni ca și mine care vin împreună cu prietenii să petreacă o seară cât mai frumoasă sub cer”, a spus organizatorul, Sergiu Caragia.



Perseidele sunt o ploaie de meteori asociată unei comete, care eliberează praf cosmic atunci când trece pe lângă Soare.