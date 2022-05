Noaptea Muzeelor la Chișinău. Programul activităților culturale care vor avea loc la Turnul de Apă

Pe 14 mai, muzeele din Chișinău își vor deschide ușile publicului până după miezul nopții. Vor fi organizate o serie de activități culturale, iar intrarea va fi gratuită.

Potrivit reprezentanților Primăriei Chișinău, Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău, Turnul de Apă, va marca Noaptea Europeană a Muzeelor printr-un program cultural, care va avea loc pe data de 14 mai, între orele 11:00 - 23:00.

Programul include următoarele activități:

11:00-13:00 - Atelier de cunoaștere a tradițiilor cu genericul „Punct de pornire" - Tehnica point to point pentru persoanele în etate în cadrul proiectului „Dialog Social cu Chișinăuienii".

Prezintă Școala de arte Plastice „Alexei Șciusev".

Locația: sala de proiecție, et. 4

13:00 - Lansarea expoziției de costume scenice a teatrului „Eugene Ionesco".

Locația: sala panoramică.

14:00 - Lansarea filmelor documentare, elaborate în cadrul proiectului ICOM Moldova, În căutare de comori.

Locația: sala de proiecție a Muzeului.

14:00-16:00 - Plein-air cu genericul „Legendele Chișinăului". Participă un grup de copii refugiați din Ucraina, coordonator - Galina Vieru, artist plastic, membru al UAP.

15:00-18:00 - Atelier de creație pentru copii cu genericul „Revenirea la tradiții" în cadrul „Platforma Cultura"

16:00-17:00 - „Misterele muzicii în noaptea muzeelor"- partea I, prezintă Școală de arte „Alexei Stârcea".

Locația: sală panoramică.

17:15-18:00 - Concert cu genericul: „La apus de soare" - partea I, prezintă Școala de Arte Plastice „Valeriu Poleacov".

Locația: sala panoramică.

Concert în aer liber în scuarul muzeului Turnul de Apă

18:00-18:45 - „Misterele muzicii în noaptea muzeelor"- partea II, prezintă Școală de Arte „Alexei Stârcea".

18:45-19:45 - „La apus de soare" - partea II, prezintă Școala de Arte Plastice „Valeriu Poleacov".

19:45-20:00 - Defileul colecției vestimentare „Povești urbane", Facultatea de Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă".

20:00-20:30 - Concert de muzică Jazz & Modern Tango „Alternative Concept", asociația „Muz Art", conducător artistic Valeriu Culea.

20:30 - 21:00 - Concert al ansamblului etnofolcloric al Centrului de Excelență în Educația Artistică „Ștefan Neaga", conducător Viorica Cheptănaru.

21:00-22:00 - Concert de muzică etno jazz, formația „Trigon", conducător artistic Anatol Ștefăneț, artist al poporului.

21:00-23:00 - „Tucano Museum Quest".

Sub moto-ul din acest an „The Power of museums" („Puterea Muzeelor"), muzeele, artiștii, profesioniștii și comunitățile lor invită să creeze și să împărtășească noi practici de creare de valoare și noi modele de afaceri pentru instituțiile culturale.