Noaptea Europeană a Muzeelor în Capitală: Expoziții de obiecte valoroase, show-uri de dans și concerte de muzică în aer liber (FOTOREPORT)

Mii de oameni au dat năvală aseară în muzeele din țară, care au putut fi vizitate gratis. Expoziții de obiecte valoroase, show-uri de dans, concerte de muzică în aer liber și demonstrații de lupte medievale.

De asta au avut parte iubitorii de artă în cadrul „Nopţii Europene a Muzeelor.”



La Muzeul Național de Artă, vizitatorii au putut să asculte şi muzică clasică.



"Îmi place foarte mult, nu m-am așteptat că am să ascult așa muzică clasică."



"Muzică bună întotdeauna aici se cântă și chiar ai ce vedea, sculpturi, picturi care sun absolut originale și unice."



Iar la Muzeul Național de Istorie, tinerii de la Academia „Ștefan cel Mare” i-au surprins pe vizitatori cu o demonstraţie de mânuire a armelor medievale.



Mașinile de epoză ale Parlamentului au stârnit curiozitatea trecătorilor. Au fost expuse automobile care în trecut erau folosite de oficialii de rang înalt.



"Prima dată văd în realitate asemenea maşini. Chiar se poate și de urcat în ele și totul este foarte super."



"Da le-am văzut doar prin internet, în realitate nu. Acuma le-am observat trecând pe alături și chiar am fost curios să le văd.

- Știi cine le-a folosit?

- Da, deja am citit, domnul Mircea Snegur și domnul Lucinschi."



Iar la Centrul de Cultură și Istorie Militară copiii au luat cu asalt tancurile militare.



"Tancul mi-a plăcut.

- Da de ce ți-a plăcut?

- Că e distractiv."



Soldații din Armata Națională au mărșăluit pe străzile Capitalei deghizați în otomani, ostași ai Imperiului Roman, din garda lui Napoleon, dar şi haiduci moldoveni.



Oamenii au fost impresionaţi, deşi unii nu ştiau cu ce ocazie mărşăluiau militarii.



"Ne bucură și e foarte plăcut să vedem că se organizează astfel de parade."



"Nu, n-am știut, a iată care e motivul. Bine, foarte frumos, super."



Noaptea a culminat cu un show cu focuri, iar militarii au înscenat o luptă ca pe timpuri.



"Armata Națională a fost de fiecare dată foarte activă la aceste ediții și de fapt reprezintă un element și de promovare pentru Armata Națională în societate", a spus secretarul general de stat al Ministerului Apărării, Radu Burduja.



La Muzeul de Etnografie oamenii s-au delectat cu muzică orientală la un instrument inedit.



"Foarte liniștit cântă și plăcut în primul rând."



"Noaptea Europeană a Muzeelor"are scopul de a promova istoria și trecutul neamului.



"Printre vizitatori foarte mulți tineri, asta ne bunucră foarte mult și credem că doar așa vom putea să ne cunoaștem trecutul, să cunoaște prezentul și să ne croim viitorul", a spus secretarul de sat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Andrei Chistol.



Noaptea Muzeelor a ajuns la cea dea 14-a ediție şi a fost organizată sub patronajul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.