NOAPTE DE GROAZĂ la Criuleni. Cine este bărbatul care a împuşcat trei persoane

Am ajuns mai rău ca în vestul sălbatic. Trei oameni din satul Mălăieştii Vechi, raionul Criuleni, au nimerit aseară sub ţinta gloanţelor. Un consătean beat a tras în direcţia lor mai multe focuri de armă şi a luat şi un ostatic. Incidentul se întâmplă la doar două zile, după ce ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, a declarat că situația criminogenă din ţară este ţinută sub control. Mai grav este că pistolarul a împuşcat apoi şi în direcţia poliţiştilor veniţi la faţa locului să-l reţină.

Bărbatul care ar fi tras cu arma în prietenii de pahar are 62 de ani şi locuieşte tot în satul Mălăieşti, raionul Criuleni, acolo unde s-a produs incidentul. Potrivit poliţiştilor, acesta este divorțat, locuiește de unul singur și n-are un loc de muncă stabil, fiind zilier în localitate.

Potrivit poliţiei, individul nu este la prima abatere. Anterior, acesta a fost prins beat la volan. Acum individul se află în izolatorul Poliției Capitalei.

Angajaţii Inspectoratului de Poliţie Criuleni desfășoară acțiuni de urmărire penală în în baza articolelor privind tentativa de omor, ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra unei persoane cu funcţie de răspundere, în acest caz fiind vorba despre poliţişti în care ar fi tras suspectul, dar şi pentru luare de ostatici.

Dacă va fi găsit vinovat, individul riscă ani grei de puşcărie.