NOAPTE DE COŞMAR la Otaci. Un bloc de locuit de nouă etaje s-a prăbușit. FILMUL EVENIMENTELOR

Imagini apocaliptice la Otaci. 36 de apartamente dintr-un bloc s-au prăbuşit în gol, sub privirile locatarilor. Din fericire, victime nu au fost înregistrate, întrucât oamenii au fost evacuaţi cu doar câteva ore înainte de incident. 46 de persoane, printre care 11 copii, s-au adăpostit pe la rude şi în căminul unei şcoli din localitate.



Aseară, în jurul orei nouă şi jumătate un nor de praf a cuprins centrul oraşului Otaci. Întrucât fisurile imense din pereţi au apărut cu mult mai devreme oamenii au avut timp să surprindă momentu prăbuşiirii cu telefoanele mobile, iar imaginile s-au răspândit rapid pe reţelele de socializare. În scurt timp la faţa locului au venit salvatorii. La ora trei noaptea acolo a venit şi şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

"Noaptea asta lucrări nu vom face precis din motive de securitate. Doar vom lua sub pază şi mâine dimineaţă la lumina zilei vom aprecia care vor fi acţiunile noastre mai departe. Este evident că blocul avariat prezintă pericol. Noi în primul rând trebuie să ne gândim şi la securitatea celor care vor lucra la demolare", a declarat Mihail Harabagiu, şef IGSU.



"A fost o şedinţă şi am apreciat pagubele tragediei. Slavă Domnului, că s-a reuşit la timp evacuarea tuturor oamenilor cu ajutorul salvatorilor. Slavă Domnului, că nu sunt victime. Oamenii au fost adăpostiţi la rude. Unii oameni au fost duşi la căminul şcolii. I-am aprovizionat cu hrană şi apă", a zis Natalia Hibovscaia, consilier raional.

Am încercat să discutăm cu sinistraţii, doar că ni s-a interzis. Angajata căminului ne-a spus că acestora li s-au administrat calmante după cele întâmplate.

Pe doamna din imagine am surprins-o la faţa locului. A încercat să mai recupereze câte ceva din bunurile rămase sub dărâmături, dar, din motive de securitate, nu i s-a permis.



"Eu am luat copii şi m-am dus de acasă. Aseară m-am dus .

– Aţi plecat la rude undeva?

– Da la o cumătră."



"- Eu locuiesc acolo. Am trăit.

- Cum s-a întâmplat?

– Cer scuze. De la ce s-a întâmplat.

– Comisia va spune.."



Dis-de-dimineaţă, la faţa locului au venit şi alţi sinistraţi, care nu şi-au putut stăpâni lacrimile. Întrucât nu se ştie din ce cauză s-a prăbuşit clădirea, oamenii au versiunile lor.

"El a dat „treşcină” au făcut „remont” şi a dat „treşcină” şi el a chicat. Bine că oameni au luat şi ai ieşit de acolo din casă. Să fost oameni putea să îi prindă. Am cunoscuţi da ea nu e aici. Ea a fugit ieri în Ucraina să doarmă."



"Am mulţi cunoscuţi care locuiesc acolo. Dar toţi au reuţit să plece. I-au preîntâmpinat. Slavă domnului nu sunt victime. Ne este jale că oamenii au rămas fără acoperiş deasupra capului. "



Potrivit ISGU, la faţa locului se află aproximativ 40 de salvatori din subdibiziunile din Soroca, Edineţ şi Ocniţa.