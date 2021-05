Noapte cu emoţii în localurile din Capitală. Zeci de microbişti au urmărit cu sufletul la gură finala Ligii Europa Villarreal şi Manchester United

A fost o noapte cu emoţii şi adrenalină în localurile din Capitală. Zeci de microbişti au urmărit cu sufletul la gură finala Ligii Europa dintre Villarreal şi Manchester United. Administratorii pub-urilor au profitat de ocazie şi au pregătit oferte speciale pentru amatorii de fotbal.Ratarea portarului David de Gea din penalty, în urma căreia echipa spaniolă a devenit câştigătoarea trofeului, i-a ridicat în picioare pe susţinătorii lui Villarreal. După fiecare gol marcat, în pub a fost mare nebunie.Microbiştii s-au întrecut în pronosticuri pe tot parcursul meciului."Cred că United.- Cât?- 2:1""Villareal 1:0. ""Manchester United 2:1"Pentru alţii, scorul final nu a contat atât de mult."M-am relaxat, am privit fotbal într-o atmosferă foarte relaxantă. Erau fani şi ai Manchester United şi ai Villarreal. Emoţiile la fiecare gol au fost foarte interesante. ""Am ieşit cu prietenii şi am savurat aşa o finală. Noi avem o tradiţie de fapt să ne întâlnim la finalele Ligii Europa şi desigur Liga Campionilor. "În jur de o tonă de bere s-a consumat pe durata serii, susţine administratoarea localului."Bere ne-au ajuns îndestul. Au servit şi bucate şi bere multă. Au fost cu toţii veseli. O atmosferă plăcută, caldă. "Finala Ligii Europa dintre Villarreal şi Manchester United a fost urmărită în acest local pe 13 ecrane, inclusiv pe un proiector enorm. Microbiştii au vizionat meciul comentat în limba rusă la Canal 3 şi în română la Canal 5.