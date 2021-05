NOAPTE ALBĂ PENTRU MICROBIŞTI. Moldovenii au invadat aseară localurile din Capitală

Noapte albă în localurile din Capitală unde microbiştii au urmărit finala Ligii Campionilor. Atât fanii Chelsea Londra, cât şi cei ai Manchester City şi-au susţinut echipa favorită cu multă patimă.Emoţie, speranţă, dezamăgire, bucurie! De toate astea au avut parte cei care au urmărit aseară meciul de fotbal."Un meci destul de interesant. Chiar din primele minute ambele echipe s-au impus pe teren. Un joc destul de puternic. Ambele echipe au fost active. A fost interesant să urmărim meciul."Chelsea a cucerit mult râvnitul trofeu, iar la Chişinău, suporterii echipei s-au bucurat de la mic la mare."Finala se joacă la cel mai înalt nivel. Ambele echipe s-au prezentat bine.Cei de la Chelsea în primele minute ale meciului au fost destul de încordaţi, apoi atmosfera pe teren s-a relaxat. Şi după cum vedem, le-au dat celor de la Manchester City replica."Fanii Manchester City au rămas dezamăgiţi, dar au recunoscut că Chelsea a jucat mai bine. În pofida rezultatului, microbiştii au precizat că le-a fost dor să vizioneze un meci într-o astfel de atmosferă."Cu prietenii am avut un pronostic care s-a adeverit. Suntem foarte fericiţi. Am câştigat în pariu, am decis scorul. După pandemia care a durat foarte mult, este foarte plăcut să ne reunim cu toţii."Finala Ligii Campionilor s-a jucat aseară la Porto pe Estadio do Dragao, iar Chelsea a învins pe Manchester City cu scorul de 1-0.