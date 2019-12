NOAPTE ALBĂ pentru fetele nemăritate. VEZI ce VRĂJI au făcut în ajun de Sfântul Andrei

Embed:

Noapte albă pentru fetele nemăritate. În ajun de Sfântul Andrei, acestea au făcut tot felul de farmece pentru a-şi cunoaşte ursitul. Ghicitul cu lumânarea, privitul în oglindă prin întuneric, alungarea spiritelor rele cu usturoi și multe alte obiceiuri au fost respectate cu strictețe de câteva studente de la un cămin din Capitală.



Unul dintre obiceiurile fetelor nemăritate este ghicitul cu lumânarea.



ELIZAVETA MIHALACHE, studentă, USM:"Iei un vas cu apă, fiecare fată trebuie să spună un nume de băiat care îi este mai drag. Învârtești apa cu degetul cel mare. Dai două picături de ceară. Dacă acestea două se unesc, atunci ei vor fi împreună”.



Tinerele care vor să afle cine le va fi soţ petrec noaptea în faţa unei oglinzi, doar la lumina lumânării.



”Oglindă, oglinjoară. Spune-mi, cine va fi ursitul meu. Văd un băiat cu ochi albaștri”.



ELENA CEBANU, studentă, USM:"Am nevoie de o lumânare aprinsă și de o oglindă, dar contează să fie spartă. În fiecare an, cu fetele pentru ca să ne distrăm, ne adunăm toate într-o cameră și hai la vrăji”.



Cu ajutorul unui inel, Elena Murea, una dintre studente, a aflat peste câți ani se va căsători.



ELENA MUREA, studentă, USM: "Punem inelul de trei ori în cană. Apoi așteptăm, iar de câte ori va lovi inelul de vârful canei, peste atâția ani mă voi căsători. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase. - Nu te măriți degrabă! - NU jucăm la nuntă”.



Potrivit tradiției populare, în noaptea de sfântul Andrei, bântuie strigoii, iar fetele au găsit și o soluție, pentru a alunga toate spiritele rele.



CRISTINA CROITORI, studentă, USM: "Am pus usturoi la ușă, la fereastră. Am întors toate oalele din casă cu fundul în sus, pentru a ne apara de strigoi și a ne apara de vorbele rele.”



Cu toate acestea, unele studente spun că aceste superstiții sunt o pierdere de timp.



”- Te-ai vrăjit în această seară? - Încă nu, dar nici nu am în plan, pentru că eu cred că este ceva banal. O ideie care vine de la bunici noștri, care poate încă credeau în aceasta”.



”- Te-ai vrăjit în această seară? - NU. - De ce? Nu prea cred în superstițiile acestea”.



În legendele populare, Sfântul Andrei apare ca un bătrân înconjurat de o aureolă luminoasă căruia fiarele i se supun: el alungă şi duhurile necurate şi strigoii. Obiceiurile de Sfântul Andrei nu au legătura cu sărbătoarea religioasă, însă ele se păstrează de la an de an.

loading...