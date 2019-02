NOAPTE ALBĂ în secţiile de vot. Toate actele au ajuns la CEC. Buletinele de vot nefolosite, anulate

Noapte albă în secțiile de vot. După ce s-a încheiat procesul de vot, funcționarii au rămas să proceseze buletinele. Ulterior, toate actele au ajuns la Consiliile Electorale de Circumscripţie, unde au fost verificate minuţios.



În secția numărul 26/10 din Capitală, activitatea a durat aproximativ 5 ore.



"Fiecare membru trebuie să semneze listele, după asta anulăm buletinele de vot nefolosite şi după asta începem numărarea voturilor", a menţionat Svetlana Boguneţ, preşedintele secţiei de votare 26-10.



Observatorii spun că au avut mult de muncă, pentru că au fost patru buletine diferite:



"Avem multe buletine, patru tipuri şi de asta avem un pic de lucru. Avem de muncă mult".



"E greu, multe buletine, avem mult de lucru".



Nici după procesarea buletinelor de vot, munca președinților secţiilor de votare nu s-a încheiat. Aceştia au dus procesele verbale consiliilor electorale de circumscripție.



"Procesul electoral a decurs corect, conform procedurilor în vigoare, sacii au fost sigilaţi, mapele au fost sigilate. Am respectat instrucţiunile primite de la Consiliul Electoral de Circumscripţie", a precizat Ludmila Mihăiescu, preşedintele secţiei 32-29.



"Am adus tehnică, camerele video. Fără incidente, contestaţii nu am avut, tot normal", a subliniat Svetlana Petruşca, preşedintele secţiei 32-11.



Consiliile electorale au responsabilitatea de a verifica dacă toate materiale prezentate sunt sigilate, astfel încât să fie respectate normele legale.



"După ce vom recepţiona, la circumscripţia noastră avem 32 de secţii de votare, aşteptăm ca toţi să ne prezinte procesele verbale şi după finalizare vom face şi noi un proces verbal de totalizare", a declarat Ludmila Cutasevici, preşedintele Consiliului Electoral de Corcusmcripţie 32.

În ţară au fost deschise 2018 secţii şi repartizate peste 3,4 milioane de buletine de vot.