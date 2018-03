NO COMMENT! Un cal a fost adus pe ringul de dans al unui club de noapte. Ce a urmat (VIDEO)

Un club de noapte din SUA și-a pierdut licența, după ce un videoclip în care apare un cal, care se zbătea pe ringul de dans al localului, a ajuns pe Internet.

Potrivit Euronews, incindentul bizar s-a petrecut în interiorul localului Mokai Loungi, din Miami Beach, Florida, unde a avut casă și Cristi Borcea. Calul alb poate fi văzut cum devine agitat și stresat, după ce este adus printre oamenii care dansau în clubul de noapte.

Oficialii orașului au declarat că au retras licența clubului, vineri, după ce au s-au autosesizat, scrie libertatea.ro.

"Am fost dezgustat și ofensat că afaceristul s-a gândit că este o idee bună. Activitatea aceasta nu a fost permisă și, la scurt timp după ce am fost informat, am dat instrucțiuni echipei mele să ia acțiuni pentru a remedia situația", a spus Jimmy Morales, managerul de oraș al Miami Beach.

"Cruditatea față de animale este un act rău. Trebuie să se ia acțiuni imediate de către managerul de oraș și echipa lui pentru a ne asigura că totul a fost remediat rapid", a declarat și primarul Miami Beach.