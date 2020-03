NO COMMENT: Un bărbat a furat un colier Versace din vitrina unui magazin folosind o undiță (VIDEO)

Un hoț care a recurs la o metodă mai puțin obișnuită pentru a fura un colier Versace este căutat de poliția din Melbourne. Bărbatul a folosit o undiță pentru a lua colierul de la gâtul unui manechin aflat în vitrina unui magazin din Melbourne, informează CNN, citează digi24.ro.

Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede cum bărbatul s-a apropiat de vitrină, a făcut o gaură în geam și a introdus vârful undiței în magazin.

"Se pare că bărbatul a pescuit vreme de trei ore până când a reușit să prindă captura așteptată", a anunțat poliția într-un comunicat de presă.

"Nu pot să cred", a declarat Steven Adigrati, proprietarul magazinului. "Trei ore și jumătate, cu două undițe, încercând să ia colierul, e uimitor".

Valoarea colierului Versace furat nu a fost dezvăluită.

WATCH: Security footage shows a man using a fishing rod to remove a Versace necklace from a mannequin within the store just after 2am. pic.twitter.com/9S103jZjv4