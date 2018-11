NO COMMENT. Oraşul în care autorităţile au decis să pună gazon artificial pentru că... nu are nevoie de îngrijire (FOTO)

Direcția Spații Verzi din oraşul Bacău, România, introduce gazon artificial. Pentru început, acesta a fost pus în zona Pieței Centrale, pe un trotuar unde, din cauza traficului, alte tipuri de gazon nu au rezistat, scrie zdbc.ro.

"Deocamdată facem o încercare, să vedem cum rezistă. Este un gazon artificial, care se prinde cu cleme. Nu trebuie udat, nu are nevoie de îngrijire special. Tot ce am pus acolo nu a rezistat, este dificil accesul pentru a iriga și am luat această decizie", a declarat Cristinel Dumbravă, directorul Direcției Spații Verzi Bacău.

Noul gazon are 2 centimetri și este ignifug, deci dacă sunt aruncate mucuri de țigară nu va lua foc.

Este pentru prima dată când se "plantează" astfel de gazon în municipiul Bacău. Avantajul este că se păstrează mereu verde, este ușor de întreținut, nu necesită tundere și are o durată de viață între 10 și 12 ani, potrivit siteurilor de specialitate.