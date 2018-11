NO COMMENT! Ce a fost în stare să facă un bărbat, tată a patru copii, ca să scape de soacră

Salvatore Mannino, 52 de ani, a fost găsit într-o stare aparent confuză în Catedrala St Giles din Edinburgh, spunând polițiștilor britanici că nu știe cine este.

Dar suspiciunea a fost ridicată după ce polițiștii din Italia, țara natală a bărbatului, au descoperit că el căutase pe computerul lui expresiile cum să dispari și cum să te prefaci că ți-ai pierdut memoria.

Tată a patru copii, Salvatore a dispărut din Pisa la mijlocul lui septembrie. La două zile după el a fost descoperit în catedrala din Anglia, potrivit The Sun, citează mediafax.ro.

Autoritățile britanice l-au identificat după tatuaje și i-au adus soția, Francesca, și copiii în Marea Britanie. Salvatore a susținut că nu-i recunoaște și a fost luat acasă, acolo unde doctorii au decis că nu este nimic în neregulă cu el din punct de vedere medical.

Până la urmă bărbatul a recunoscut: "Am făcut-o să scap de soacra mea cicălitoare. Nu mi-am pierdut memoria. Am vrut să-i arăt familiei mele că sunt important pentru ei. Am vrut să-mi recâștig poziția ca soț și tată și am simțit că soacra mea mi-a răpit aceste lucruri", a spus Salvatore.

Un purtător de cuvânt al poliției din Italia a declarat că bărbatul este acuzat de abandon, adăugând că s-au pierdut bani și timp din cauza lui.

O sursă apropiată familiei lui Salvatore a declarat: "Francesca nu a fost bucuroasă deloc. A provocat multă durere și mama ei nu e chiar atât de rea".