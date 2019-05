NO COMMENT! Andrei Năstase refuză să își ceară scuze de la PUBLIKA TV

Andrei Năstase, finul penalului fugar Victor Ţopa şi politicianul inclus pe lista inamicilor presei, nu-şi va cere scuze de la jurnaliştii pe care i-a ofensat. Culmea, Năstase spune că el este de fapt "prietenul jurnaliştilor". Ei bine, "prietenul nostru" ne-a atacat din nou astăzi, aşa cum a mai făcut-o de atâtea ori până acum.

"Să fie clar, sunt cel mai bun prieten al jurnaliştilor, sunt cel mai bun prieten al presei independente. Vorbim despre jurnalişti, dar nu vorbim despre mercenari", a declarat Andrei Năstase, liderul PPDA.



În acest fel şi-a arătat Andrei Năstase "prietenia" faţă de jurnaliştii incomozi. Asta în condiţiile în care, de Ziua libertăţii presei din acest an, finul penalului Ţopa se jura că nu va mai ataca presa.



"Şi faptul că am luat acel microfon de pe pupitru şi i l-am înaintat, da. Sigur că este acum, uitandu-mă în urmă, nu aş face acest lucru. Nu aş face. Şi nu-l voi mai face nici de acum încolo. Aş rămâne imaculat", a spus Andrei Năstase, liderul PPDA.



ONG-urile de media l-au inclus pe Andrei Năstase pe lista inamicilor presei, după ce, în februarie, în cadrul unei conferinţe de presă, politicianul l-a intimidat şi bruscat pe editorul-şef Prime TV, Ana Butnariuc.



"Spuneţi, vă rog, de la ce televiziune sunteţi?

- Sunt de la Prime şi...

- Cum vă cheamă?

- Spuneţi cum vă cheamă?

- Dumneavostră ştiţi cum mă cheamă.

- Să vă prezentaţi.

- Doamna Sandu, sunteţi în stare să răspundeţi la încă o întrebare?"



Iar săptămâna trecută, liderul PPDA, prietenul tuturor jurnaliştilor, a recidivat. El a intimidat reporterul Publika TV, Oxana Bodnar, şi, cum deja ne-a obişnuit a folosit un limbaj obscen.



"-Aceste lucruri nu vor fi date la Publika WC, TV. Nu vor fi date la Publika TV. - Iarăşi, domnule Năstase, vă permiteţi să agresaţi presa, de ce?"



Ulterior, Năstase nu se mai putea stăpâni.



"- Nu vă pare rău că Dumneavoastră permanent ofensaţi Publika TV? Nu vreţi să cereţi scuze pentru faptul că ofensaţi jurnalişti incomozi? - De ce nu răspundeţi la nicio întrebare? - Jos mafia!"



În octombrie 2017, marioneta penalilor fugari Victor şi Viorel Ţopa, a intimidat echipa Publika TV şi a încercat s-o scoată forțat din sala de conferințe, pentru că jurnaliștii voiau să filmeze prompterul de pe care fruntașii PPDA citeau discursul în fața presei. Şi reporterii altor instituţii media au fost intimidaţi la conferințele de presă ale liderilor blocului "ACUM", Maia Sandu şi Andrei Năstase.

În iunie 2018, ultimul a atacat dur jurnaliştii de la Moldova 1, de la publicația "Ziarul Național" și de la portalul privesc.eu pentru că nu i-ar fi plăcut modul în care aceştia îi reflectă activitatea.