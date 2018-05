NO COMENT: Starul filmelor de acţiune, Jet Li a devenit de NERECUNOSCUT! (FOTO)

O fotografie a starului filmelor de acţiune Jet Li, în care acesta apare slăbit şi aproape de nerecunoscut, a stârnit îngrijorare în rândul fanilor, însă managerul actorului spune că este vorba despre un instantaneu prost al unei persoane în vârstă de 55 de ani, potrivit people.com, citat de Mediafax.ro.

Fotografia a fost realizată la un eveniment care a avut loc în ianuarie, într-un oraş din sudul Chinei.

Imaginea a stârnit vâlvă, presa vorbind despre faptul că actorul chinez pare foarte slăbit.

Celebru mult timp pentru aspectul tânăr şi mişcările sale agile, starul pare de nerecunoscut în această imagine.

În urmă cu câţiva ani, Jet Li a făcut public faptul că suferă de hipertiroidie, o maladie care provoacă, printre altele, oboseală şi pierdere în greutate.

Publicaţia South China Morning Post a scris, la sfârşitul săptămânii trecute, că fanii "se roagă pentru sănătatea" actorului.

Alţii au fost de părere că Jet Li pare îmbătrânit pentru că a fost fotografiat dintr-un unghi prost.

Luni, managerul lui Jet Li, Steven Chasman, a declarat pentru Washington Post că actorul este bolnav de hipertiroidie de aproape zece ani, dar boala nu este una fatală şi este sub control. Imaginea ar fi doar o fotografie proastă a unei persoane în vârstă de 55 de ani.

Jet Li, pe numele real Li Lianjie, a devenit cunoscut în cinematografie graţie talentului său în stilul de luptă Kung Fu. Actorul a apărut pe afişul filmului "Hero", un lungmetraj istoric de Zhang Yimou, dar şi pe cel al seriei americane "Eroi de sacrificiu/ The Expendables", de Sylvester Stallone. A mai jucat în filme precum "Romeo Must Die" şi "Kiss of the Dragon".