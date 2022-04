Nivel roșu de amenințare teroristă în Transnistria. Elevii vor învăța online, iar parada de 9 mai de la Tiraspol a fost anulată

Alertă în regiunea transnistreană. Autoproclamata administraţie de la Tiraspol a anunţat nivel roşu de ameninţare teroristă pentru 15 zile. Tiraspolul raportează trei incidente: trei explozii de luni, de la sediul aşa-zisului serviciu de securitate şi un atac la o unitate militară din satul Parcani.

Administraţia separatistă a mai anunţat că marţi dimineaţa, două turnuri de comunicaţii ale centrului de radio și televiziune Mayak au fost doborâte ca urmare a unor presupuse explozii.

Niciunul dintre aceste cazuri nu s-a soldat cu victime.

Potrivit aşa-numitului minister de interne din stânga Nistrului, în dimineaţa zilei de marţi, au răsunat două explozii în oraşul Maiac din raionul Grigoriopol, unde au fost doborâte două turnuri de comunicaţie. Canalele de Telegram din regiunea transnistreană menţionează că centrul a fost închis, este păzit şi nimeni nu mai are voie să intre pe teritoriu.

Centrul radio a fost construit la sfârșitul anilor '60. Unul din turnurile doborâte avea 250 de metri înălţime, iar celălalt - 90 de metri.

Tiraspolul a anunţat marţi şi despre un atac la o unitate militară din satul Parcani, dar nu a oferit niciun detaliu despre asta. Ce ţine de exploziile la sediul aşa-zisului serviciu de securitate din Tiraspol, se ia în calcul un atac terorist, săvârşit de un grup de persoane, şi tentativă de omor.

Presa din stânga Nistrului a discutat cu locuitori ai oraşului Tiraspol:

"Noi stăteam pe scaun, în curte. Am auzit trei explozii. Ne-am speriat şi am fugit, apoi oamenii au început să alerge pe aici. Tremur toată, am luat şi medicamente".

"- Exploziile au fost puternice?

- Foarte puternice. S-au spart geamurile clădirilor din preajmă, ieşea fum. Tremur toată. Copacul lângă care stăteam se clătina.

- Câte explozii au fost?

- Dacă nu greşesc, trei".

Administraţia de la Tiraspol a decis că elevii din oraşele din regiunea transnistreană vor învăţa online până la sfârşitul anului şcolar, iar examenele au fost anulate. Presa din stânga Nistrului scrie că grădiniţele activează în regim normal.

Administraţia separatistă a mai anunţat că a luat mai multe măsuri de securitate. La intrarea în oraşe vor fi instalate puncte de control. Pe timp de noapte vor fi verificaţi toţi cei care intră, iar pe timp de zi se vor efectua controale aleatorii. Presa din stânga Nistrului a precizat că pe drumuri sunt numeroase echipaje de miliţie, care verifică maşinile cu numere de înmatriculare transnistrene. De asemenea, a fost anulată parada de 9 mai de la Tiraspol.