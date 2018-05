Nissan vrea să obţină condiţii mai bune în negocierile privind posibila fuziune cu Renault

, scrie agerpres.ro. Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault.Conducerea Nissan crede că firma japoneză are capacităţi mai bune în domeniul ingineriei şi vrea să conducă operaţiunile cruciale, cum ar fi dezvoltarea produselor, susţin sursele."Alianţa ar putea lua diferite forme", a afirmat săptămâna aceasta directorul general al Nissan, Hiroto Saikawa, într-o conferinţă de presă prilejuită de publicarea rezultatelor anuale ale grupului nipon.Saikawa a adăugat că o modificare a structurii acţionariale a alianţei, în ideea creării unui mai bun echilibru între cei doi parteneri, este una dintre opţiunile care sunt analizate."Trebuie să ne asigurăm că alianţa poate opera aşa cum o face acum, prin păstrarea autonomiei fiecărei companii, dar maximizând eficacitatea, pentru generaţiile viitoare", a spus Hiroto Saikawa.Acesta a subliniat că, deşi toate opţiunile sunt deschise, informaţiile apărute în presă referitoare la o fuziune completă între Nissan şi Renault nu sunt adevărate.Dacă cei doi producători auto nu pot ajunge la un acord privind termenii fuziunii, schimbarea aranjamentului lor privind acţionariatul - permiţând Nissan să-şi majoreze participaţia deţinută la Renault şi obţinând drepturi de vot, de exemplu - ar putea fi un mod de a întări relaţia lor, dând posibilitatea companiei nipone să-şi menţină independenţa, susţin sursele.Discuţiile dintre cele două companii vin înainte ca o nouă generaţie de directori să se impună în fruntea alianţei. Carlos Ghosn - preşedinte al Nissan şi al Renault - şi Hiroto Saikawa au fiecare 64 de ani. Cei doi vor să se asigure că parteneriatul va rămâne strâns, indiferent cine va veni la conducere.Capitalizarea de piaţă a Nissan este estimată la 43 de miliarde de dolari, iar profitul operaţional în cel mai recent an fiscal s-a situat la 5,2 miliarde de dolari, în timp ce capitalizarea de piaţă a Renault este de doar 32 miliarde de dolari iar profitul operaţional în 2017 a fost de 4,4 miliarde de dolari.De asemenea, Nissan are o prezenţă importantă în SUA, a doua piaţă auto mondială, în timp ce Renault este absentă.Alianţa Renault-Nissan, care include şi grupul auto nipon Mitsubishi Motors, a fost în 2017 cel mai mare producător de vehicule de pasageri dar în prezent partenerii vor să consolideze alianţa înainte ca preşedintele Carlos Ghosn să se retragă după aproape 20 de ani la conducere.Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.