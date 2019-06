Nissan ar putea revizui relaţia cu partenerul de alianţă Renault

Nissan va efectua oa relaţiei sale cu partenerul de alianţă Renault dacă acesta va accepta propunerea de fuziune de la Fiat Chrysler, a afirmat luni directorul general al producătorului auto nipon, Hiroto Saikawa, transmite Reuters.Aceasta va necesita oa relaţiei existente între Nissan şi Renault, iar includerea în alianţă a FCA "ar putea extinde colaborarea şi ar putea crea noi oportunităţi pentru noi reduceri ale costurilor", a adăugat şeful Nissan.Producătorul auto italo-american Fiat Chrysler a propus săptămâna trecută o fuziune de peste 35 de miliarde de euro cu Renault, care va crea al treilea lider global, după Volkswagen şi Toyota. Piaţa de bază a Renault este Europa, dar are o prezenţă bună şi în Asia, prin alianţa cu producătorii auto niponi Nissan şi Mitsubishi, în timp ce FCA are o prezenţă puternică în America de Nord şi America Latină, scrie agerpres.ro Planul FCA vine într-un moment complicat pentru Nissan, care recent a respins propunerea de fuziune din partea Renault.Săptămâna trecută a avut loc la Yokohama (Japonia) o întâlnire la care au participat preşedintele Renault, Jean-Dominique Senard, directorul general al producătorului auto francez, Thierry Bollore, preşedintele directorul general al Nissan, Hiroto Saikawa, şi preşedintele directorul general al Mitsubishi, Osamu Masuko. Printre alte subiecte discutate s-a aflat şi posibila fuziune dintre Fiat Chrysler şi Renault.Ulterior, într-un interviu acordat publicaţiei financiare nipone Nikkei, Senard a declarat, referindu-se la propunerea FCA: "considerăm că este cel mai bun mod de a implementa strategia Renault. Reducerile de costuri ar putea fi foarte ridicate". Acesta a adăugat: "Dacă într-o zi toate cele patru companii (FCA, Renault, Nissan şi Mitsubishi) vor fuziona, reducerile de costuri vor fi chiar mai ridicate".Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan a fost extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi.Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.