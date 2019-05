Nissan anunţă concedieri în Spania

scrie agerpres.ro. Măsura va fi implementată printr-o schemă de plecări voluntare şi prin pensionări anticipate în 2020 şi va reprezenta condiţia de bază pentru planificata investiţie de 70 de milioane de euro ($79 de milioane de dolari) în noua facilitate de vopsire de la fabrica din Barcelona, a precizat Nissan.Nissan are cinci uzine şi aproximativ 5.000 de angajaţi în Spania. Şi partenerul de alianţă Renault are unităţi de producţie în Spania, la Palencia, Valladolid şi Sevilla.Spania este a cincea mare piaţă auto din Uniunea Europeană, în urma Germaniei, Marii Britanii, Franţei şi Italiei.Separat, surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat pentru agenţia niponă de presă Jiji că Nissan intenţionează să-şi reducă obiectivele pe termen mediu privind vânzările, o schimbare semnificativă după politica expansionistă a fostului şef al producătorului auto, Carlos Ghosn.Decizia ar urma să fie prezentată în 14 mai, când vor fi anunţate şi rezultatele financiare pentru anul fiscal încheiat la 31 martie 2019.În planul de afaceri pe termen mediu prezentat în noiembrie 2017, când preşedinte era Ghosn, Nissan îşi fixase obiectivul de a-şi majora vânzările cu 30% în anul fiscal care urma să se încheie la 31 martie 2023. Expansiunea viza pieţele din America de Sud şi India, dar şi în China şi America de Nord.După arestarea lui Ghosn, noul şef al Nissan, Hiroto Saikawa, a indicat în februarie renunţarea la planurile expansioniste ale predecesorului său. De asemenea, susţin sursele, alianţa Renault-Nissan-Mitsubishi va reanaliza obiectivul de majorare a vânzărilor la 14 milioane de vehicule în 2022, de la aproximativ 10,75 milioane în 2018.Informaţia vine după ce Nissan a avertizat că este posibil să nu-şi îndeplinească ţinta anuală de profit, câştigând mai puţin decât partenerul de alianţă Renault, pentru prima dată în ultimul deceniu, pe fondul dificultăţilor cu care se confruntă cei doi producători auto după scandalul în care este implicat fostul şef Carlos Ghosn.Al doilea producător auto nipon şi-a înrăutăţit pentru a doua oară în acest an estimările privind profitul operaţional în anul fiscal ce s-a încheiat la 31 martie 2019. Astfel, Nissan ar urma să înregistreze un profit operaţional de 318 miliarde de yeni (2,8 miliarde de dolari), faţă de prognoza precedentă de 450 miliarde de yeni, din cauza costurilor mai mari din SUA, a mediului operaţional dificil şi a impactului asupra vânzărilor al recentelor probleme ale corporaţiei.Este cel mai redus nivel al profitului din anul fiscal ce s-a încheiat la 31 martie 2010.Conform estimărilor preliminare, Nissan va anunţa pe 14 mai un câştig în dolari mai redus decât al Renault, pentru prima dată de când ambii producători auto au raportat pierderi, în 2009. Pentru anul trecut, Renault a reportat un profit operaţional de trei miliarde de euro (3,4 miliarde de dolari). Când Renault a preluat pentru prima dată o participaţie la Nissan, în 1999, grupul auto francez era mai profitabil decât Nissan.Vânzările ar urma să scadă la 5,52 milioane de vehicule, faţă de estimarea precedentă de 5,60 milioane de vehicule, iar în SUA livrările ar urma să se situeze la 1,44 milioane de vehicule, de la 1,46 milioane de vehicule previzionate anterior. America de Nord este cea mai mare piaţă a Nissan, reprezentând un sfert din vânzările sale globale.Analiştii consideră că este o perioadă dificilă pentru Renault - Nissan - Mitsubishi, în condiţiile în care, pe cele mai mari pieţe auto globale - China, SUA şi Europa, cererea pentru maşini este în scădere. Aceştia avertizează că alianţa este esenţială în cazul în care companiile vor să rămână competitive într-o industrie în care mărimea reprezintă un avantaj crucial.În prezent, alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine pe toate continentele.