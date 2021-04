Nisporeni a devenit primul oraș din țară care a instalat bănci inteligente (FOTO)

Dovada că se poate și la noi. Nisporeni a devenit primul oraș din țară care a instalat bănci inteligente. Acestea vă permit să vă încărcați telefoanele mobile și să utilizați rețeaua wi-fi gratuită, fiind incorporate cu panouri fotovoltaice. Mobilierul urban a fost instalat în cadrul Programului "Orașele verzi durabile din Moldova".



"Astazi împreună cu dumneavoastră deschidem si acestea scaune inteligente, care de fapt sunt unicele in Republica Moldova si care vin sa confirme încă odată in plus ca parcul central din orașul Nisporeni este unul cu adevărat inovativ energetic", a menționat Grigore Robu, primarul orașului Nisporeni.



Totodată, în parcul central din Nisporeni a fost instalat și un sistem de iluminare de tip LED.



"Proiectul de finanțarea parcului este de sub două milioane de lei, dintre 1,6 milioane costă cele 84 de puncte de iluminare din parc și in jur de două sute de mii de lei costa proiectul cu bancile inteligente", a spus Alexandru Ciudin, directorul AEE.



"Vorbind de acest proiect, contribuția primariei orașului Nisporeni este in jur de 88 de mii de lei, ceilalți 200 de mii de lei sunt din proiectul finanțat cu suportul Agenției de Eficienta Energetica", a precizat primarul orașului Nisporeni.



Oamenii salută inițiativa autorităților de a transforma orașul în unul inovativ și ecologic:



"Da, e o idee buna. Se ocrotește natura și mediul".



"Este foarte important să păstram eсologia. Să dezvoltăm proiecte care ar putea sa protejeze cumva natura și mediu înconjurator".



"Este un lucru innovator. Multumim cine a facut gest acesta. Este un pas inainte".