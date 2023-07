Nisip auriu, ape cristaline, peisaje de vis. TOPUL celor mai frumoase 15 plaje din Europa

Nisip fin și auriu, ape cristaline, vară eternă. Selecția din acest an a celor mai bune plaje din Europa, realizată de organizația European Best Destinations (EBD), are câte ceva pentru fiecare gust, potrivit Forbes, citează Adevărul.

Topul realizat de EBD în baza voturilor a mii de turiști din 83 de țări, include plaje izolate, ascunse, populare sau sălb2. Plaja Bordeira, Aljezur, Algarve este apreciată pentru natura sălbatică, nisipul galben, un parc natural protejat, agricultura locală, iar orășelele din apropiere sunt atracțiile suplimentare care-i tentează pe turiști.atice, pentru escapade romantice sau sau pretabile pentru sporturi nautice.

Spania este în fruntea topului cu o plajă ascunsă, Torrente de Pareis, situată în Mallorca - Insulele Baleare, urmată, pe locurile doi și trei, de plaja Bordeira de pe coasta Algarve din Portugalia și de plaja spaniolă Amio din Pechon, Cantabria.

Iată cum arată clasamentul general:

1. Torrente de Pareis, Mallorca, Insulele Baleare, Spania. are două căi de acces, potrivit EBD: una sportivă, cealaltă cei mai puțin aventuroși.

3. Plaja Amio, Pechon, Cantabria, Spania. Turiștii o adoră pentru natură pură, ferigile exuberante și multă liniște.

„Această plajă leagă o insuliță de un istm, o fâșie lungă de nisip foarte fin, înconjurată pe ambele părți de mare, ceea ce o face unică", explică EBD.

4. Plaja La Pelosa, Stintino, Italia, este considerată a fi cea mai frumoasă plajă din Sardinia, grație apelor sale calme și turcoaz. Ca să ajungi aici, ești rugat să faci o rezervare online în avans, care va genera un cod QR pentru accesul pe plajă.

5. Plaja As Catedrais, Galicia, Spania, impresionează cu sublima catedrală naturală stâncoasă. Trebuie însă să verifici online programul mareelor pentru a fi sigur că ajungi cu puțin timp înainte de începerea mareei joase, ca să te poți bucura de un spectacol excepțional.

6. Cala Granadella, Javea, Costa Blanca, Spania, un mic golfuleț cu ape turcoaz, pe litoralul mediteranean.

7. Plaja Butterfly Valley, Ölüdeniz - Turcia (în turcă: Kelebekler Vadisi), este situată în Valea Fluturilor, între crestele Muntelui Babadag, unde insectele vin să își depună ouăle.

8. Praia Nova, Porches, Lagoa, Algarve, este situată la poalele „Capela Senhora da Rocha", unul dintre locurile simbolice din zonă.

În apropierea ei se află altă plajă care a primit, de asemenea, titlul de „cea mai frumoasă plajă din Europa" - plaja Cova Redonda.

9. Cala Moraig, Benitatchel, Costa Blanca, Spania, de o frumusețe incredibilă, este apreciată de iubitorii de natură. Are însă pietriș și este mai puțin recomandată pentru familii.

10. Cala Tonnarella dell'Uzzo, San Vito lo Capo, Sicilia, o plajă „secretă", înconjurată de natură, care se mândrește cu ape cristaline.

11. Plaja Sykia, Grecia află pe mitica insulă Milos, în formă de potcoavă, care plutește senină în Marea Egee și unde a fost descoperită faimoasa statuie Venus de Milo, are una dintre cele mai bune piscine naturale din Europa.

12. Plaja Kriaristi, Sithonia, Halkidiki, Grecia, cu nisip său auriu și apă albastră și limpede.

13. Monterosso al Mare, Liguria, Italia. Monterosso al Mare este unul dintre satele emblematice din Cinque Terre în Liguria. Ca majoritatea satelor din zonă, are case magnifice pe partea laterală a stâncilor, iar terenurile sale sunt acoperite cu lămâi, viță de vie și măslini.

14. Plaja Ostriconi, Corsica de Nord, Franța aflată la 20 de kilometri de insula Ile Rousse, plaja Ostriconi. Cu nisipul său alb și fin, se numără printre cele mai frumoase plaje din Corsica de Nord și este foarte apreciată de familii.

15. Spiaggia Rosa, Cala di Roto, Insula Budelli, Sardinia, Italia, unică pentru nisipul său alb și roz, format din fosile și corali zdrobiți.