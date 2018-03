NINSORI ABUNDENTE ÎN SUA: Din cauza vremii, mai multe şcoli au fost închise

Nord-estul Statelor Unite se confruntă cu un nou val de ninsori abundente. Cel mai grav este în

Pennsylvania, New England şi New York. Din cauza timpului, mai multe şcoli au fost închise, iar oamenii au fost rugaţi să nu iasă din case.



Vremea rea a perturbat traficul aerian şi rutier. Mai multe zboruri au fost anulate sau amânate, iar câteva drumuri principale au fost închise.



"Dacă nu trebuie să plecaţi undeva de urgenţă, vă rog să staţi acasă. Este periculos să vă avânţi în călătorii lungi atunci când vremea este rea. Ninsorile vor deveni şi mai puternice", a spus guvernatorul din New York, Andre Cuomo.



Locuitorii din regiunile afectate spun că în această iarnă a nins mai mult decât de obicei.



"Iarna aceasta a fost foarte frumoasă, dar cred că este timpul să vină alt anotimp."



Meteorologii au anunţat că ninsorile vor continua şi în următoarele zile.