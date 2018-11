NINSORI ABUNDENTE ÎN ROMÂNIA. E avertizare cod galben în 32 de judeţe şi în Bucureşti

A nins abundent şi în România, iar zăpada care s-a aşternut pe şosele a dat traficul rutier peste cap. Mai multe drumuri naţionale au fost blocate.

Vremea rea le-a jucat festa unor şoferi, care au derapat şi au fost implicaţi în accidente. Tot din cauza timpului anevoios, un autocar cu 15 pasageri a căzut de pe un pod şi a rămas suspendat. S-a întâmplat în apropiere de Râmnicu Sărat, iar cinci persoane au ajuns la spital.



Pasagerii dormeau când autocarul a ieşit de pe şosea, a rupt un parapet metalic şi s-a răsturnat într-un şanţ adânc. Oamenii au ieşit din interiorul vehicului cum au putut.



" M-am trezit că ne răsturnam şi veneau peste mine oameni, sacoşe. Dedesubt, sub geam am văzut o văgăună că n-am văzut în viaţa mea aşa ceva."



" Ţipa cineva "ţineţi-vă" - ceva de genul. Am deschis ochii şi atunci a şi fost impactul. M-am lovit cu capul de geam."



Un alt accident s-a produs în judeţul Botoşani. În acest caz, un microbuz cu şase pasageri s-a ciocnit cu un automobil. Nu se cunosc însă detalii despre posibile victime.

De asemenea, în judeţul Vrancea, o ambulanţă care transporta un pacient a rămas blocată în trafic. Meteorologii români au anunţat că 32 de judeţe, inclusiv Bucureştiul sunt sub avertizare cod galben de viscol până la ora 22. Drumarii au scos sute de utilaje pe trasee şi au împrăştiat nisip şi sare.



Între timp, ministerul român de Externe a emis o avertizare de călătorie pentru întreg teritoriul Bulgariei, din cauza precipitaţiilor sub formă de ninsoare şi lapoviţă, dar şi în regiunile spaniole Valencia și Alicante, unde plouă abundent cu grindină.