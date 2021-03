Ninsori abundente în mai multe țări ale lumii. În ce orașe a nins în această perioadă

Zăpada de la sfârșitul lunii martie a surprins nu numai moldovenii, ci și cetățenii altor țări. Astfel, ninsori abundente au lovit capitala Turciei Ankara. Potrivit presei străine, acest fenomen se întâmplă destul de rar în țară în această perioadă a anului.

Potrivit diferitelor surse, traficul în orașul multimilionar este foarte dificil. Ambuteiajele sunt de 9 puncte. Întârzierile de zbor deocamdată nu au fost raportate. Înălțimea stratului de zăpadă în unele locuri atinge 4-5 cm. Potrivit meteorologilor, și mâine se așteaptă precipitații sub formă de zăpadă.



În noaptea spre 24 martie, orașul rus Krasnodar de asemenea a fost acoperit de zăpadă.



"Băieți, ce o fi în neregulă cu regiunea Krasnodar? Când s-a mai întâmplat asta? Azi am ieșit și am fost surpins."



Conform publicațiilor localnicilor în rețelele de socializare, în unele locuri s-au format troiene. Cu toate acestea, din prognoza meteo rezultă că în timpul zilei temperatura aerului va crește până la 6 grade, ceea ce înseamnă că în curând zăpada se va transforma în bălți.



În România, precipitațiile sub formă de zăpadă au căzut ieri, iar astăzi vor continua preponderent în centrul și estul țării. Potrivit sinopticienilor, în unele regiuni în timpul zilei se așteaptă viscol, iar viteza vântului în unele locuri va ajunge la 70 km / h.



În Ucraina, în ultimele 24 de ore 11 regiuni au fost acoperite cu zăpadă. Printre aceștia se numără Donețk, Jitomir, Zaporojie, Lugansk, Harkov, Lvov și altele. Mass-media locală raportează, citând serviciul de presă al lui Ukravtodor, că înălțimea stratului de zăpadă a variat de la 1 la 4 cm.