Ninsoarea, motiv de bucurie pentru copii. Picii au ieșit la săniuș şi au făcut oameni de zăpadă

Ninsoarea puternică a fost motiv de bucurie pentru copii. Ei au profitat de stratul gros de zăpadă și au ieșit la săniuș. Cei mici au spus că au aşteptat cu nerăbdare aceste momente.

"Sunt foarte bucuroasă că ninge şi putem să ne dăm cu sania."

- Am venit cu prietenii şi am venit cu sania să ne dăm la săniuş.

- Când ultima dată ţii minte tu că te-ai dat cu sania?

- Cu vreo doi-trei ani în urmă.

- Până la ce oră staţi?

- Până seara.

În timp ce unii s-au dat cu sania, alţii au preferat să facă oameni de zăpadă.

- Ce-ţi place să faci când ninge afară?

- Babă de zăpadă. Iată am rostogolit şi am făcut-o.

- Tata a făcut-o bine sau nu prea?

- E bine..., e bine. Iat-o cum stă!

De zăpadă au profitat și adulţii. Unii părinţi au ieşit mai devreme de la muncă pentru a-şi distra copiii.

"Mi-am cerut voie mai devreme de la muncă şi am cerut fata mai devreme de la grădiniţă ca să reuşim până se înnoptează să ne distrăm un pic."

"Întregul an am aşteptat ninsoarea. Suntem bucuroşi. Am venit pentru jumătate de oră să profităm de aceast timp frumos."